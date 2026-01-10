יום שבת, 10.01.2026 שעה 22:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"תוצאה מאכזבת, אנחנו היינו ראויים לניצחון"

מאמן הפועל ב"ש, קוז'וק, סיכם את ה-0:0 עם מכבי חיפה: "שלטנו והגענו למספיק מצבים, כולם יודעים שהכל פתוח במאבק האליפות". וגם: סדריק דון ואלמוג

|
רן קוז'וק מתדרך (רדאד ג'בארה)
רן קוז'וק מתדרך (רדאד ג'בארה)

מאבק האליפות פתוח מתמיד. הערב (שבת) הפועל באר שבע קיוותה להשיג ניצחון ולהישאר בהפרש מהמקום השני והשלישי, אך היא סיימה ב-0:0 עם מכבי חיפה באצטדיון טוטו טרנר.

מאמן הפועל ב”ש, רן קוז’וק, סיכם: “רצינו לנצח את המשחק כמובן, היה ראוי שננצח גם, הגענו למספיק מצבים בשביל לנצח, תוצאה מאכזבת, אבל זה חלק מהכדורגל ואף אחד לא חשב שננצח עד הסוף. מה היה חסר? לשים את הכדור ברשת. הייתה שליטה שלנו, צריך להמשיך לשחק טוב, אנחנו מתרכזים בעצמנו”.

“מאבק האליפות? גם אם היינו שש-שבע פור ובמקום הראשון, מי שיסתכל על היריבות יידע שהכל פתוח, צריך להסתכל בסוף העונה. חיזוק? מקווה שיהיה, מקווה שבחלק הקדמי. דון? שחקן מצוין, לא חושב שזה על הפרק. אילון אלמוג? מקווה שיישאר, צריך לחשוב על הדברים, הוא שחקן מצוין ויכול לתת לנו הרבה, נשב ונדבר על הדברים ונבחן את מה שצריך. מה איתי? כשיהיה מה להגיד נגיד”.

הסתיים בלחיצות ידיים הפעם (מרטין גוטדאמק)הסתיים בלחיצות ידיים הפעם (מרטין גוטדאמק)

אליאל פרץ סיכם: “לא עשינו את הדבר הכי חשוב וזה להבקיע, נלמד מזה, אני שמח שהגענו למצבים אבל לא הבקענו וזה הכי חשוב בכדורגל, הפנים למשחק הבא ביום שלישי ואז למשחק בליגה בשבת. הלחץ נמצא שם כל הזמן, גם אם משחקים לפני אז יודעים שמכבי ובית”ר איכותיות והן יכולות לצמצם את הפער, תפקידנו לעמוד בלחץ ולנצח, היום זה לא עבד, לפחות לא ספגנו והפסדנו, נקח את הנקודה הזה ונצא מחוזקים.

“ינואר? לא מתפקידי להגיד איפה צריך חיזוק לקבוצה, יש אנשים שעובדים ואנליסטים, אני בטוח שהצוות יודע מה הקבוצה צריכה והם מחפשים, גם שמעתי אותם מתבטאים בנושא ואם מישהו יבוא אז ברכה ובלי קשר גם יש סגל שמספיק פה לאליפות. הקבוצה הטובה בליגה? אנחנו הטובות מהליגה, לפי הטבלה אז כן אבל חצי עונה לא לוקחים אליפות והדרך עוד ארוכה, יש קבוצות כמו בית”ר ומכבי, לא יעשו חיים קלים, נחכה לחודש מאי ונהיה מקום ראשון ואז אגיד שאנחנו הקבוצה הטובה בליגה”.

