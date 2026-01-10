עימות מילולי חריף בין דור חוגי לזיו בן שימול

בית”ר ירושלים המשיכה הערב (שבת) בשלה והשיגה ניצחון חמישי ברציפות במסגרת המחזור ה-18 של ליגת העל, כשגברה 0:1 על בני ריינה באצטדיון טדי כדי להמשיך את המרוץ שלהם לעבר האליפות.

בתוך כך, עימות מילולי חריף התקיים בסיום בין דור חוגי לזיו בן שימול כשרביד אברג’יל מנע מחוגי להגיע לעימות פיזי לבן שימול. בן שימול כעס שחוגי לא מסר לו בהזדמנות שהייתה לו לקראת הסיום.

מבחינת ההתמודדות עצמה, הניצחון של הקבוצה מהבירה לצד התיקו בין הפועל באר שבע למכבי חיפה באצטדיון טרנר, קבע כי החבורה של ברק יצחקי תהיה במקום השני, אך בשוויון נקודות עם הדרומיים שעדיין בפסגה רק בזכות הפרש שערים.

האירוע בין חוגי לבן שימול (אורן בן חקון)

דור חוגי אחרי העימות עם זיו בן שימול (אורן בן חקון)

המשחק הבא של בית”ר ירושלים יהיה נגד עירוני קריית שמונה במסגרת שמינית גמר גביע המדינה. לאחר מכן, במחזור הבא בליגת העל, הירושלמים יתארחו אצל הפועל פתח תקווה הלוהטת.