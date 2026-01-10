יום שבת, 10.01.2026 שעה 22:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"הגענו למגרש הכי קשה בליגה ושיחקנו כדורגל"

בכר סיכם את ה-0:0 של מכבי חיפה נגד ב"ש: "נהנתי לצפות, כיף לי לעבוד עם כולם פה, הקבוצה בתהליך טוב ולא רוצים לעצור". וגם: רטנר, אליפות והשלט

|
ברק בכר (מרטין גוטדאמק)
ברק בכר (מרטין גוטדאמק)

מכבי חיפה אמנם נעצרה אחרי שלושה ניצחונות ברציפות, אבל בסך הכל היא יכולה להתנחם שלא הפסידה לפחות באחד המשחקים הכי קשים שיש לליגה להציע, נגד הפועל באר שבע באצטדיון טרנר. הירוקים הגיעו לבירת הנגב וסיימו ב-0:0 עם המוליכה, וכעת הפנים של ברק בכר והשחקנים שלו לעבר משחק הגביע נגד הפועל רעננה ביום רביעי הקרוב.

בכר סיכם בסיום: “נהנתי לצפות במשחק, שתי קבוצות שרצו לנצח. לקראת הסוף, היינו עייפים ורצינו שייגמר כי לבוא לטרנר בסיטואציה שנוצרה עם הרבה חיסורים וכל מה שיש, אז תיקו זה בסדר, אבל במהלך המשחק הרגשתי שאנחנו יכולים לנצח, גרמנו לבאר שבע לעמוד ככה בין לבין, הגענו למצבים והיינו צריכים לתת גול, אבל היינו יכולים גם לספוג. הקבוצה ממשיכה את התהליך, ראינו קבוצה טובה, מגיעה למגרש הכי קשה בליגה ומשחקת כדורגל”.

עוד אמר: “הכי טוב העונה? כשמנצחים אני מעדיף לומר את זה, גם נגד בית”ר שיחקנו טוב ולא ניצחנו. כשאני לא מנצח אני לא יכול לומר את זה, אבל חשוב ששיחקנו כמו שצריך, צעירים משחקים כאילו הם כאן הרבה שנים וזה כיף. אליפות? יש לנו עוד דרך ארוכה, יותר חשוב להמשיך מה שעושים, אני נהנה לעבוד עם החבר’ה, כיף לי לעבוד עם כולם פה ולראות את כולם מתפתחים, עכשיו גביע ואז מכבי ת”א, כמה ששמחים, אנו עדיין בתחילת שינוי ולא רוצים לעצור”.

נבות רטנר מספק רגעים של קסם בבכורה בירוק (רדאד ג'בארה)

לגבי הצעירים שלוקחים חלק: “רטנר, עיסאת, אמיר, יש פה שחקנים שמתפתחים בצורה טובה, הם גם באמת טובים, מי שיהיה טוב ישחק. רטנר נכנס בקצב וכמעט גם עשה בישול גדול, כיף לראות את זה, אנחנו גם רוצים לנצח משחקים ואני מקווה שכבר במשחקים הבאים בגביע ובליגה ננצח”. על השלט בקהל בדרבי נגד הפועל חיפה: “עברו כמה ימים, דיברו על זה המון, אני מעדיף להתעסק בכדורגל”.

גיאורגי ירמקוב שיתף גם הוא: “מרגישים טוב, רצינו לנצח, אבל זו יריבה טובה, משחק קשה, היה מאמץ. המצטיין היה אני? זה לאחרים לתת פרשנות, זה משחק קבוצתי. היינו לנו מצבים לנצח, מצבים טובים, אבל לא כבשנו. זו שאלה טובה למה לא ניצחנו את הגדולות, אבל עובדים קשה ומתקדמים צעד אחר צעד כדי לשפר את הכדורגל שלנו ולהביא תוצאות. המטרה היא להמשיך למשחק הבא, יש לנו משחק חשוב נגד יריבה טובה בגביע, ואז משחק לא קל בליגה”. “לא יודע מה יותר מלחיץ, להציע נישואין או לפתוח במכבי חיפה, זו שאלה מצוינת, אני אחשוב על זה קצת”, סיכם כשהוא מחייך.

