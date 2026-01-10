יום שבת, 10.01.2026 שעה 22:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4219-4118בית"ר ירושלים1
4116-4317הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2923-3318הפועל ת"א4
2816-3317מכבי חיפה5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

שבת דרמטית: תמונת מצב במרוץ לאליפות בארץ

ב"ש מעדה עם 0:0 נגד מכבי חיפה, בית"ר ירושלים ומכבי ת"א אמרו תודה עם 0:1 על ריינה ועל סכנין בהתאמה, כך שהפערים צומצמו והכל פתוח. מעקב במאבק

|
טימותי מוזי, אור בלוריאן ועידו שחר (צלמי ONE)
טימותי מוזי, אור בלוריאן ועידו שחר (צלמי ONE)

שבת דרמטית עברה על הצמרת של ליגת העל, כאשר שתי הקבוצות שאורבות למקום הראשון ניצחו, וזו שנמצאת בפסגה מעדה. הפועל באר שבע סיימה ב-0:0 בטרנר נגד מכבי חיפה ואיבדה שתי נקודות יקרות, מכבי תל אביב ובית”ר ירושלים אמרו תודה כשכל אחת ניצחה 0:1, הראשונה את סכנין והשנייה את ריינה.

שריקת הסיום בטדי הגיעה קודם ובב”ש ידעו שהם בפיגור נקודה, אז הם אמנם כן חזרו לצמרת כי סיימו ב-0:0, אך הם בשוויון נקודות עם בית”ר ירושלים כשכל צד עם 42 נקודות. מכבי תל אביב לא כל כך רחוקה מאחור עם שש נקודות, זאת אחרי שהייתה במשבר עד לא מזמן, ובזמן שחניכיו של ז’רקו לאזטיץ’ תוך כדי משחקים במפעל אירופי עם טיסות. מכבי חיפה אגב, עם 29 נקודות ורביעית.

המיקום נקבע קודם כל על הפרש שערים, ועל כן הפועל באר שבע עדיין ראשונה על אף שוויון הנקודות עם בית”ר. הדרומיים כבשו הכי הרבה בליגה עם 43 גולים וספגו הכי מעט עם 16, מה שנותן להם יחס שערים של פלוס 27, כאשר בית”ר כבשה 41 שערים, ספגה 19 ועל כן הפרש השערים שלה הוא פלוס 22.

הצמרת בליגת העל

מקום ראשון: הפועל ב”ש – 42 נק’ (27+)
מקום שני: בית”ר ירושלים – 42 נק’ (22+)
מקום שלישי: מכבי ת”א – 36 נק’ (18+)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */