שבת דרמטית: תמונת מצב במרוץ לאליפות בארץ

שבת דרמטית עברה על הצמרת של ליגת העל, כאשר שתי הקבוצות שאורבות למקום הראשון ניצחו, וזו שנמצאת בפסגה מעדה. הפועל באר שבע סיימה ב-0:0 בטרנר נגד מכבי חיפה ואיבדה שתי נקודות יקרות, מכבי תל אביב ובית”ר ירושלים אמרו תודה כשכל אחת ניצחה 0:1, הראשונה את סכנין והשנייה את ריינה.

שריקת הסיום בטדי הגיעה קודם ובב”ש ידעו שהם בפיגור נקודה, אז הם אמנם כן חזרו לצמרת כי סיימו ב-0:0, אך הם בשוויון נקודות עם בית”ר ירושלים כשכל צד עם 42 נקודות. מכבי תל אביב לא כל כך רחוקה מאחור עם שש נקודות, זאת אחרי שהייתה במשבר עד לא מזמן, ובזמן שחניכיו של ז’רקו לאזטיץ’ תוך כדי משחקים במפעל אירופי עם טיסות. מכבי חיפה אגב, עם 29 נקודות ורביעית.

המיקום נקבע קודם כל על הפרש שערים, ועל כן הפועל באר שבע עדיין ראשונה על אף שוויון הנקודות עם בית”ר. הדרומיים כבשו הכי הרבה בליגה עם 43 גולים וספגו הכי מעט עם 16, מה שנותן להם יחס שערים של פלוס 27, כאשר בית”ר כבשה 41 שערים, ספגה 19 ועל כן הפרש השערים שלה הוא פלוס 22.

הצמרת בליגת העל

מקום ראשון: הפועל ב”ש – 42 נק’ (27+)

מקום שני: בית”ר ירושלים – 42 נק’ (22+)

מקום שלישי: מכבי ת”א – 36 נק’ (18+)