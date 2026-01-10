יום שבת, 10.01.2026 שעה 21:16
שונות  >> ONE Podcasts

עם היכולת הזו, הפועל תל אביב תפסיד בדרבי

עוד אכזבה במשחק חוץ לאדומים, עם 3:3 מול הפועל חיפה: סיכום התיקו, נקודות האור מטוריאל וקורין, המצבים הנייחים והאם הקללה נגד מכבי תעצר? האזינו

|
שחקני הפועל תל אביב (עמרי שטיין)
שחקני הפועל תל אביב (עמרי שטיין)

הפועל תל אביב ממשיכה לאכזב במשחקי חוץ. עמית לוינטל וחמי אלמוג בפרק חדש בפודקאסט הפועל ת"א עם סיכום ה-3:3 הסוער של האדומים מתל אביב בסמי עופר מול הפועל המקומית.

הקבוצה של אליניב ברדה שניצחה רק פעם אחת מחוץ לבלומפילד, ידעה למרות חיסורים משמעותיים לפחות לחזור מפיגור 3:1 לתיקו 3:3 באצטדיון החיפאי מול הפועל חיפה, אבל לא הייתה שווה יותר מזה.

יש נקודות אור כמו החזרה של סתיו טוריאל מפציעה, השערים ממצבים נייחים ורוי קורין הנהדר, אך בסך הכל הפועל ת”א יוצאת בתחושה שלילית לדרבי ולרצף משחקים גדולים, האם קללת הרצף בדרבי תיעצר ברביעי? ביכולת הזו, לא כל כך בטוח.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */