דיווח: לוקאס אסאדי קרוב לאתלטיקו מיניירו

הדיווחים על המועמד למכבי חיפה, לוקאס אסאדי, ממשיכים להגיע מכיוון דרום אמריקה. רק לאחרונה סיפרו בצ’ילה כי קבוצתו הנוכחית של השחקן, אוניברסידד דה צ’ילה, החליטה להציע לו להאריך את חוזהו בשנה אחת - כלומר, עד סוף שנת 2027.

אלא שהיום (שבת) הגיע דיווח אחר מהתקשורת הברזילאית, לפיו אתלטיקו מיניירו הברזילאית שגם כן בתמונה לגבי הקשר ההתקפי, החליטה להגדיל את ההצעה שלה ל-4 מיליון דולר.

בצ’ילה טענו שאסאדי מתקרב לליגה בברזיל, כשכזכור עוד די מההתחלה מיניירו הצהירה שהיא מעוניינת בצ’יליאני: “הכל כבר סוכם מבחינה כלכלית עם השחקן, כך שכל שנותר הוא שהמועדונים ידברו על מנת לסכם בניהם”.

אסאדי בן ה-21 נולד וגדל בפואנטה אלטו שבצ’ילה, ולמעשה מעולם לא עזב את גבולות המדינה כשאת כל חייו המקצועיים העביר בקבוצת אוניברסידד דה צ’ילה המקומית. הקשר ההתקפי סומן ככישרון גדול כבר בגילאי נערים, הספיק לעבור בכלל נבחרות הנערים ובגיל 18 בלבד ערך הופעת בכורה בנבחרת הבוגרת.