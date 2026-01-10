0:4 למכבי פ"ת על מכבי ת"א בגביע בנערים ב'

שלב שמינית גמר גביע המדינה בשנתון נערים ב' יצא לדרך היום (שבת) עם שלושה משחקים, בהשתתפות שש קבוצות מהליגה הבכירה לשנתון. המחזור יימשך בראשון ובשני, בסיומו ייקבע מיהן שמונה העולות לשלב רבע הגמר. משחקי שבת האירו פנים לשתי קבוצות המארחות, שתי קבוצות הרבו להבקיע ואף זכו בניצחון משכנע בדרך לשלב הבא.

מכבי ת"א - מכבי פ"ת 4:0

שבועיים לאחר שהקבוצות נפגשו למשחק ליגה בפ"ת, שבו שער דרמטי בשלהי המשחק מרגלו של עידן סיסאי מנע ממכבי פ"ת, שהוליכה 0:1 משלב מוקדם בזכות שער שכבש יונתן קוריאט, ניצחון, נפגשו שתי הקבוצות שוב, הפעם למשחק גביע שנערך במגרשה של מכבי ת"א, בשכונת קריית שלום. שתי הקבוצות חולקות את מקומות 2-3, כשלהן מאזן נקודות זהה, כשהן מרוחקות חמש נקודות מהמוליכה, מכבי חיפה. המשחק היה במעמד צד אחד, ובו החניכים של טל מציורו היו במיטבם וזכו בכרטיס לשלב הבא.

בדקה החמישית יונתן קוריאט בעט כדור שנהדף ע"י השוער התל אביבי, איתי סלע, ניתאי רייבי עט על הכדור החוזר, בעט לרשת מקרוב ובשערו התשיעי העונה בכל המסגרות, הצליח להעלות את קבוצתו ליתרון 0:1. בדקה ה-52 חטיפה של ניתאי רייבי באמצע המגרש המשיכה במסירה מוקפצת לתומר בוזוקשוילי, שמסר בראשו את הכדור ליונתן קוריאט, שהחזיר במסירה בעקב לבוזוקשוילי שבעט לרשת והכפיל את יתרון האורחת ל-0:2. שער שביעי העונה לתומר בוזוקשוילי בכל המסגרות.

יונתן קוריאט (ili photo)

בשמינית האחרונה של המשחק היה זה זמנם של שניים מהמחליפים של מכבי פ"ת לזרוח: בדקה ה-72 התקפה מתפרצת מאגף ימין, במהלכה אורי אהל מסרה כדור לתומר בוזוקשוילי, שהמשיך במסירת עומק לליאו ציוני, שהמשיך בנגיעה מקרוב לרשת, 0:3 למכבי פ"ת. שתי דקות מאוחר יותר חילוץ כדור של יונתן קוריאט במחצית המגרש של מכבי פ"ת הוביל לחילופי מסירות עם תומר בוזוקשוילי, קוריאט דהר עם הכדור, עבירה של קפטן מכבי ת"א, אמיר אלנקיב, הביאה להרחקתו של הקפטן התל אביבי בפעם השנייה העונה, בעקבות העבירה קוריאט הוחלף. בשניות הסיום הראל הררי כבש שער בבעיטה חופשית וקבע את תוצאת המשחק, ניצחון 0:4 מרשים למכבי פ"ת.

יתר התוצאות

מכבי נתניה - הפועל באר שבע 1:6 (כבשו למנצחת: אורן נחמיאס ואסף גניס - צמד כ"א, מוחמד ג'בארין ואביב פחימה. כבש לבאר שבע: עידן מולא).

שחקני מכבי נתניה נערים א' (באדיבות המועדון)

הפועל ירושלים - הפועל פ"ת 0:1 (כבש למנצחת: איתי צמח).

שחקני הפועל ירושלים נערים ב' (אורן בן חקון)

שאר המשחקים

הפועל ת"א - בית"ר ירושלים "צו פיוס" (ראשון, 16:30, מתחם חודורוב - ת"א)

סקציה נס ציונה - הפועל רעננה "צו פיוס" (ראשון, 20:15, נס ציונה אימונים)

מ.ס דימונה "צו פיוס" - הפועל הוד השרון (שני, 19:30, דימונה)

מכבי כפר סבא - בית"ר נורדיה ירושלים (שני, 20:00, מגרש קפלן בכפר סבא)

הפועל מרמורק - מ.כ נהלל יזרעאל (שני, 20:10, מגרש וייסגל ברחובות)