עלתה לחצי הגמר: ניגריה גברה 0:2 על אלג'יריה

לאחר שמרוקו וסנגל הבטיחו את מקומן בחצי הגמר של אליפות אפריקה, נקבעה הערב (שבת) הנבחרת השלישית שהעפילה לשלב ארבעת האחרונות בטורניר, כשניגריה ניצחה 0:2 את אלג’יריה ותפגוש את נבחרת אריות האטלס בשלב הבא. בהמשך: מצרים תפגוש את חוף השנהב, שם תיקבע העולה האחרונה, אשר תפגוש את סנגל.

אלג’יריה – ניגריה 2:0

המחצית הראשונה הייתה נטולת שערים, אך שתי דקות בלבד מפתיחת החצי השני, הסופר איגלס עלו ליתרון משער של ויקטור אוסימן. עשר דקות חלפו והחלוץ של גלאטסראיי הוסיף בישול לאקור אדאמס שהכפיל את היתרון של סגנית האלופה מ-2023.