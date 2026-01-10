הפועל ת"א ונתניה עלו שלב בגביע בנערים א'

ביום די נינוח מבחינת מזג האוויר התקיימו להם משחקי סיבוב ד' במסגרת גביע המדינה לנערים א' (שנתון 2009), בו השתתפו גם קבוצות מליגת נערים א' – על. מוקדם יותר היום (שבת), מכבי תל אביב רשמה 1:2 על מכבי פתח תקווה ועלתה שלב. מ.ס. קריית ים הדהימה את הפועל טירת הכרמל מהליגה השנייה ועלתה לשלב שמינית הגמר כקבוצה מהליגות המחוזיות (האחרונה בטיבה).

הפועל טירת הכרמל – מ.ס. קריית ים 1:0

שער בודד של הקפטן, ליאב אוחיון, בדקה ה-59 להתמודדות, קבע כי הקבוצה מליגת נערים א' צפון, הליגה השלישית בטיבה בשנתון 2009 מנצחת על כר הדשא של הקבוצה מאמצע טבלת הליגה הארצית לנערים א' צפון, הליגה השנייה בטיבה בשנתון הנ"ל. אוחיון גדל במחלקת הנוער של הפועל חיפה והעונה כבר מעל 20 שערים לזכותו. קריית ים טרם הפסידה העונה, בכל המסגרות.

שחקני מ.ס קריית ים בנערים א' (באדיבות המועדון)

גדנ"ע תל אביב – הפועל ראשון לציון 5:0

לא כוחות. מוליכת טבלת ליגת נערים א' ארצית דרום (הליגה השנייה) רשמה תוצאה ענקית מול יריבתה לליגה, שנמצאת במרכז הטבלה. ראשון לציון כבר 17 משחקים ברציפות, כולל הגביע, ללא הפסד. ליאם ראובני התכבד בצמד שערים, לירן בן דוד, אופיר אבני וליאם ורסנו השלימו. בגדנ"ע יתמקדו בליגה, בראשון לציון ימשיכו לחלום על גביע העונה.

הפועל תל אביב – מכבי הרצליה 0:8

משחק 17 ברציפות, בכל המסגרות, שהפועל תל אביב לא מפסידה. היריבה, מהליגה השנייה בטיבה בשנתון, לא היוותה יריבה של ממש. עמר פרידמן, יובל בן משה ואדיסו אלמו, המחליף, התכבדו בצמדים, פואד גנאים וינון אלקוקין השלימו. שחקיו של אור דואק ימשיכו להתמקד בעיקר, מבחינתם, בליגה הארצית לנערים א' דרום.

שמשון תל אביב – הפועל רעננה 3:1

הקבוצה של רועי אמיד, מצמרת טבלת הליגה הארצית לנערים א' לא הצליחה לעמוד במשימתה ונכנעה לחבר'ה של עמי טיאר. אריאל שוורצמן, האס של רעננה העונה, יואב איזנברג ועמית נחמני קבעו 0:3 לאורחים, ינון וקסלמן צימק בדקה ה-90. הפועל רעננה, שהבטיחה פלייאוף עליון בליגת נערים א' – על, עושה עונה נהדרת מבחינתה, הרבה בזכות השקט שמקבלים הצוות והשחקנים.

שחקני הפועל רעננה נערים א' (באדיבות המועדון)

בני יהודה ת"א – הפועל באר שבע 0:1

שתי קבוצות ליגת נערים א' – על, מחלקה התחתון של הטבלה, נפגשו ראש בראש, כשחניכיו של עופר ראובן השיגו ניצחון קטן-גדול שמעלה אותם לשלב שמינית הגמר. נהוראי אלפיה, הקפטן, הכניע את עידו ואקנין מהנקודה הלבנה וקבע 0:1 בדקה ה-42. לאלפיה צמד שערים במסגרת הגביע, צמד שערים שהובילו אותו ואת חבריו לשלב הבא. כבר 10 שנים שאלפיה במועדון. דור העתיד.

שחקני בני יהודה בנערים א' (באדיבות המועדון)

מכבי יפו - מ.כ. נווה יוסף 2:2 (5:4 בפנדלים)

הקרב בין שתי קבוצות הליגה הארצית לנערים א' (הליגה השנייה), האחת ממחוז דרום ואחת ממחוז צפון, הסתיים לו בניצחון בבעיטות עונשין מ-11 מטרים לזכותה של נוה יוסף, שעולה לשלב הבא בהתרגשות גדולה. ליהם טיבי ועידו פרי הבקיעו למקומיים, נאיף דראושה ויהונתן בריל (שנתון 2010) הבקיעו למנצחת, כאשר ראם זחק, השוער, הדף פנדל של מכבי יפו והציל חבריו.

שחקני מ.כ נווה יוסף בנערים א' (באדיבות המועדון)

הפועל ירושלים – מכבי נתניה 1:0

שתי דקות בלבד לקחו לירין אביחצירה לקבוע את תוצאת המשחק. עודד ברנע ושחקניו לא הצליחו למצוא פרצה אצל היהלומים וחוזרים אל הליגה באכזבה גדולה. שער 16 העונה לירין, כשממשיך הוא לחורר רשתות, מאז היה ילד צעיר. יש לציין כי גדל במחלקת הנוער של בית"ר טוברוק, הנתנייתית, עד הגיעו למכבי נתניה, בשנת 2021.

שחקני מכבי נתניה נערים א' (באדיבות המועדון)

הפועל כפר סבא – הפועל חדרה 1:4

שחקניו של עמית ארצי ידעו מה הם רוצים מהמשחק הזה והשיגו לעצמם כרטיס לשמינית הגמר. איתי רוזנבליט קבע 0:1 בדקה השלישי, כשבדקה השביעית תאופיק אבו מחפוד השווה במהרה. דקות לפני תום המחצית הראשונה, יואב גולדברג החזיר היתרון לירוקים. במחצית השנייה, צמד שערים מהירים של גיא דיין (69', 71') סגרו עניין. ירין עמר, של חדרה, ראה כרטיס אדום (77').

שחקני הפועל כפר סבא נערים א' (באדיבות המועדון)

שאר המשחקים שנותרו

הפועל מרמורק – מ.כ. ירמיהו חולון (הערב, וייסגל שעריים רחובות, 20:00)

הפועל רמת גן – מכבי חיפה (הערב, ספארי רמת גן, 20:30)

הפועל עירוני כרמיאל – איחוד בני באקה (12/01, כרמיאל, 19:00)

הפועל הוד השרון – מכבי צור שלום (12/01, גני צבי הוד השרון, 19:30)

מ.ס. כפר קאסם – מכבי עמק חפר (12/01, עליון סינתטי כפר קאסם, 20:10)