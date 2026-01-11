"ניצחון, עכשיו דרבי": דריכות במכבי תל אביב

מכבי תל אביב פתחה את השבוע המאתגר שמחכה לה עם 0:1 קטן בבית על בני סכנין באצטדיון בלומפילד לעיני כ-20 אלף אוהדים אתמול (שבת). במועדון ציינו לחיוב את זה שלא נשמעו שירים גזענים לאורך המשחק כולו ומקווים שכך יהיה גם במשחקים הבאים. עידו שחר, שעלה לתשעה שערים בליגת העל העונה ו-12 בכל המסגרות, המשיך את עונת השיא שלו באופן אישי והכריע את המשחק לטובת האלופה, כאשר מי שהיה הטוב בקבוצה הוא המגן השמאלי, רוי רביבו, שבישל לו. ﻿

היכולת של הקבוצה לא הייתה מרשימה במיוחד, אבל על כך אמרו במכבי: "ניצחון זה ניצחון. עכשיו דרבי". לקראת הדרבי ביום רביעי, מוחמד עלי קמארה יחזור לאימוני הקבוצה ויוכל לעמוד לרשותו של המאמן, ז’רקו לאזטיץ’, כאשר דור פרץ ינסה לחזור לאימונים ביום שני, אך הוא עדיין בספק גדול לקראת המשחק. במכבי ת"א יודעים כמה משקל יש על הדרבי הקרוב ומקווים כי הוא יעבור בצורה הוגנת ולא אלימה, וכמובן כשהם מנצחים את היריבה העירונית ומתקדמים לשלב רבע הגמר של הגביע.

בסיום המשחק מול סכנין, לאזטיץ’ היה סבור שההתמודדות הזו הדגישה את האופי של שחקניו. "זו הייתה הופעה יציבה לאורך כל המשחק. הדבר החשוב ביותר הוא שבשבועות האחרונים בנינו אופי ועקביות והראינו אותם על המגרש. עשינו בדיוק את מה שהתכוננו אליו", אמר המאמן. “היינו עקביים, פשוטים, ובסופו של דבר ניצחנו. עקביות ההשחקיא מילת המפתח”.

לאזטיץ': "משחק סולידי, הניצחון חשוב להמשך"

בנוגע לטענה שמכבי שלטה בכדור, אך לא יצרה מספיק מצבים, השיב: "אני מכבד את הדעה, אבל לא מסכים. מאוד קשה לייצר מצבים מול הקבוצה הזו. כשצופים במשחקים שלהם רואים כמה הם חזקים הגנתית, זה היעד המרכזי שלהם. ניסינו בדרכנו, ובסוף ניצחנו בדרך שלנו". על הביקורת בנוגע לאיכות ההתקפית אמר המאמן: “אני לא מסכים. אתה (ההעברה הופנתה לעבר כותב שורות אלה) מצפה ליותר מכולם, וזה שלך. זה לא עניין של איכות, אלא של אלף דברים. הגיל הממוצע על הדשא היה 22, תסתכלו גם על זה, מגיע כל הכבוד לשחקנים שלי על הדרך שבה שיחקו ועל מה שניסו לעשות. הם יצרו מספיק למשחק מהסוג הזה”.

אחרי שמונה משחקים רצופים, האלופה סוף סוף שמרה על רשת נקייה וזה גם היה מפתח בדרך לניצחון. במרכז ההגנה פתח שוב איתי בן חמו, שאמר: "ידענו שזה הולך להיות משחק לא קל ושהיריבה קשה מאוד. באנו מוכנים, לא עזבנו את המשחק לרגע, לא בהגנה ולא בהתקפה. שיחקנו בסבלנות, שמחנו שבסוף הצלחנו לכבוש, וידענו גם לשמור על היתרון. זה היה משחק הגנה של כולם, ואני מאוד שמח על כך". לבן חמו היה רגע משמעותי במחצית הראשונה כאשר מנע שער מקו השער כשסכנין כמעט כבשה ישירות מדגל הקרן: "בשביל זה אני פה. זה התפקיד שלי וזו המטרה שלי, ואני שמח שזה הצליח. זו הייתה הצלה חשובה. לא שמעתי קריאה. הייתי קצת רחוק, ראיתי שהכדור מסתובב לכיוון השער, סמכתי על עצמי והייתי שם כדי להציל".

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)

אתם בתקופה פחות טובה, גם היום שלטתם במשחק אבל לא הגעתם להרבה מצבים. כמה ביטחון הניצחון הזה נותן לכם לפני הדרבי?

"כל משחק שבו אתה נראה טוב, ממשיך בדרך שלך ועומד בדגשים שלך, נותן ביטחון. אני שמח מאוד על הניצחון ומקווה שזה יעזור לנו לדחוף קדימה ולהמשיך בדרך הזאת. אני מאמין שיהיה טוב".

היו קבוצות שרצו אותך בינואר, והיית תקופה ארוכה מחוץ להרכב. כמה זה היה קשה ואיך אתה מרגיש עכשיו?

"זו הייתה תקופה לא קלה להיות בחוץ, אבל אני שחקן שגדל פה ותמיד רציתי להיות כאן. זו הייתה המטרה שלי ולא ויתרתי לרגע. ידעתי שכשיצטרכו אותי, אהיה שם. אני שמח לעזור למועדון הזה, זה חלק ממני, ואין מאושר ממני. אמשיך לעבוד קשה ולעזור לקבוצה".

יש הרבה חילופים בציוותים בהגנה, פעם עם קמארה, פעם עם מיטו, פעם עם שחקן אחר. כמה זה קשה לייצר תיאום כשזה משתנה כל הזמן?

"בסופו של דבר אנחנו מתאמנים יחד כל השבוע. לפעמים רז פותח ולפעמים אחרים, אבל כולנו מתורגלים ויודעים מה נדרש מאיתנו. זה לא משנה השם, יש דרך של המאמן ואנחנו עושים את מה שצריך".

אמילי דמארי, גלי וזיוי ברמן (חגי מיכאלי)

בהגנה אתם אגרסיביים וטובים בלי הכדור, אבל עם הכדור לפעמים נראה שמשהו מתפספס בבילד-אפ. איך עובדים על זה?

"זה תלוי משחק. מול סכנין אולי היה לי פחות משחק טוב עם הכדור, אבל בסופו של דבר זה גם היתרון שלנו כבלמים, האגרסיביות וההגנה. אנחנו צריכים להביא את זה ולעזור לקבוצה. צריך להמשיך לשחק ככה ולשמור על רשתות נקיות, זה המפתח".

מכבי תל אביב עדיין מועמדת לאליפות?

"חד משמעית כן. זה מועדון גדול, ואת מכבי תל אביב אי אפשר אף פעם להספיד. יש עוד עונה ארוכה ואנחנו מאמינים בדרך שלנו. האמונה תמיד הייתה שם. יש רעשי רקע מבחוץ, אבל בתוך הקבוצה לא איבדנו לרגע אמון, לא במאמן, לא בצוות ולא בדרך. זה מה שישאיר אותנו בתמונה. אם נמשיך בדרך הזאת, נגיע רחוק".