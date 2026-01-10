הדרבי וחיפה: צומת דרכים לעונה של מכבי ת"א

מכבי תל אביב ניצחה 0:1 את בני סכנין באצטדיון בלומפילד וחיברה ניצחון שני ברציפות, כל זאת בפתיחתם של שמונה ימים משמעותיים מאוד לעונה הזו של האלופה.

הדרבי ביום רביעי בגביע והמשחק ביום ראשון הבא מול מכבי חיפה הם צומת הדרכים של מכבי ת”א לעונה הזו, ואם היא לא תדע לנצח את שניהם, היא תהיה בבעיה רצינית מאוד.

אבל, האם יש לה סיבות לאופטימיות לקראת המשחקים האלה? על היכולת מול סכנין, השחקן היחיד במכבי ת”א שמסוגל לשנות משחקים, עונת החלומות של עידו שחר, האמירות של לאזטיץ’ והחיזוק בינואר. רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני מסכמים, האזנה נעימה.