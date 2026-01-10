יום שבת, 10.01.2026 שעה 21:07
כדורגל עולמי  >> גביע אנגלי

"שתי עצירות יוצאות דופן", "משחק טוב של פרץ"

מחמאות לשוער הישראלי אחרי ה-2:3 של סאות'המפטון על דונקסטר בדרך לשלב הבא בגביע: "עצר מה שהיה צריך וגם מה שלא בטוח היה צריך, לא אשם בגולים"

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

אפשר לברך את דניאל פרץ על דרך חדשה. השוער הישראלי הושאל להמבורג בתחילת העונה כדי לגלות שהוא שוער שני, והיום (שבת) הוא פתח קדנציה בסאותה’מפטון עם הופעת בכורה ועלייה לשלב הבא בגביע, אחרי 2:3 מותח נגד דונקסטר.

הקדושים העפילו ל-32 האחרונות בגביע האנגלי, אחרי שדניאל פרץ פתח בשער וכמובן שיחק את כל ה-90 הדקות, ואת המחצית הראשונה הוא סיים ללא ספיגה ואף עם כמה הצלות נהדרות, עד שספג שני שערים במחצית השנייה, אך כאמור בסופו של דבר הוא עלה שלב.

באנגליה החמיאו לשוער, כאשר באתר ‘פריפרס’ כתבו: “הוא לא היה אשם בשני השערים, עצר כדורים שהיה אמור לעצור וגם כמה שלא בטוח שהיה אמור. משחק טוב מאוד שלו”. פרץ רשם בסך הכל 90 דקות, 33 מסירות באחוזים של 60.6 וארבע עצירות בהתמודדות כולה, כשכמובן גם ספג שני שערים.

אגב, ברשתות החברתיות של דונקסטר החמיאו לישראלי, כאשר הם מעדכנים אירועים ורשמו בסיום: “בדקה ה-90+5, שתי עצירות יוצאות דופן של שוער סאות’המפטון דניאל פרץ מקו השער לנגיחות של בילי שארפ, התוצאה נשארת 3:2 ליריבה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
