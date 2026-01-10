יום שבת, 10.01.2026 שעה 19:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2439-3018מכבי נתניה6
2327-2917הפועל פ"ת7
2325-2118בני סכנין8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

קאנגווה שב להרכב באר שבע, חזיזה כשיר ופותח

הזמבי שכבש ב-0:5 על סכנין חזר ל-11 של קוז'וק ב-20:00, גם גנאח בפנים. קפטן מכבי חיפה התאושש מהפגיעה בדרבי ויעלה אצל בכר, אמיר ממשיך בירוק

|
קינגס קאנגווה בחימום (מרטין גוטדאמק)
קינגס קאנגווה בחימום (מרטין גוטדאמק)

המחזור ה-18 בליגת העל ימשיך הערב (שבת, 20:00) עם משחק ענק באצטדיון טרנר המפגיש בין הפועל באר שבע המקומית למכבי חיפה, להתמודדות בעלת השלכות מהותיות על מאבקי הצמרת המתהווים.

הרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, ג’יבריל דיופ, אור בלוריאן, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, ליסב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, קני סייף, קנג’י גורה וגיא מלמד.

המארחת מגיעה מהמקום הראשון בטבלה כשהיא מוליכה את הליגה בגאון. הדרומיים מגיעים למשחק לאחר רצף של שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כאשר שניים מתוכם הגיעו בליגה ובתוצאות חד צדדיות במיוחד (0:5 על בני סכנין ו-1:4 על הפועל ירושלים). חניכיו של רן קוז’וק רוצים לצלוח את המשוכה הקשה ולהמשיך במומנטום. 

מנגד, הירוקים מהכרמל נמצאים ברצף של שלושה ניצחונות גם הם, וגם להם שניים מתוכם הגיעו במסגרת הליגה. אקס ב”ש, ברק בכר, שידרג את מכבי חיפה מאז שחזר אליה והוא רוצה להמשיך במגמה החיובית שלו ושל הקבוצה ולצבור נקודות חשובות במאבקי הצמרת. 

בסיבוב הקודם, הדרומיים גברו 0:1 על הירוקים משער של דן ביטון, הכוכב של הליגה. מלבד המשחק הזה, בארבעת המשחקים הקודמים בין הקבוצות ב”ש שולטת ביד רמה, שכן היא ניצחה בשלושה, ואחד נוסף התקיים בתיקו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */