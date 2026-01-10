מכבי חיפה ומכבי ת"א בשמינית גמר הגביע לנוער

ביום די נינוח מבחינת מזג האוויר התקיימו להם משחקי סיבוב ד' במסגרת גביע המדינה לנוער (שנתוני 2008-2006), בו השתתפו גם קבוצות מליגת העל לנוער. עלו לשלב שמינית הגמר: בני יהודה ת"א, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה, הפועל באר שבע, הפועל חיפה, הפועל קריית שמונה והפועל רעננה.

הפועל ירושלים – מכבי חיפה 3:0

מוליכת הליגה הלאומית במחוז דרום לא יכולה הייתה מול הירוקים מהכרמל שהוגרלו מול ברצלונה U19 במסגרת שלב 32 הגדולות בליגת האלופות לנוער. אם לא די בזאת, הרי שבדקה ה-66 ישראל דאפה, שחקן ירושלים, אחיו של דניאל, ראה צהוב שני שהוביל לאדום. ניב גבאי התכבד בצמד, דניאל דרזי, הקפטן, השלים מהנקודה הלבנה. איתי מרדכי ושחקניו בשלב הבא.

דניאל דרזי (עמרי שטיין)

הפועל עפולה – מכבי תל אביב 5:0

לשחקניו של דן רומן לקח 20 דקות בכדי לפתוח את הסכר בעפולה. איתי זפרני סיפק שלושער (צמד בבעיטות עונשין מ-11 מטרים), רוי גפני ורום סביץ השלימו את החגיגה. עפולה, מחלקה התחתון של טבלת הליגה הלאומית לנוער צפון, תתמקד בעיקר: הישרדות בליגה השנייה. משחק שני ברציפות, בשבעה ימים, שמכבי תל אביב שומרת על רשת נקייה.

דן רומן (ראובן שוורץ)

הפועל כפר סבא – הפועל פתח תקווה 1:0

שער בודד של עידו טסה, מהנקודה הלבנה בדקה ה-45, קבע את תוצאת המשחק בין שתי קבוצות ליגת העל לנוער. טסה, הקפטן, רשם שער שני העונה בסך הכל. כבר חמש שנים רצופות שמקבל הוא קרדיט במועדון ממרכז הארץ, אחרי שגדל בהפועל רמת גן וממנה עבר להפועל תל אביב עד שהגיע למלאבסים.

עידו טסה חוגג בנוער של הפועל פתח תקווה (באדיבות המועדון)

הפועל באר שבע – הכח מכבי עמידר רמת גן 1:6

בדומה לחברותיה לליגת העל לנוער, גם הפועל באר שבע בשלב הבא אחרי שרשמה ניצחון גדול על הסגולים מרמת גן. ניב וקנין סיפק שלושער, איתי ברמי התכבד בצמד וליאור איפראימוב סגר את השישי בדקה ה-54. איתי מידן צימק מהנקודה הלבנה בדקה ה-87. באר שבע המשיכה ביכולתה הטובה העונה, מה שהרבה זמן לא ראו במחלקת הנוער הדרומית.

ניב וקנין כובש בנוער של הפועל באר שבע (באדיבות המועדון)

הפועל חיפה – צעירי כפר כנא 2:5

שחקניו של רם בן מיכאל חלפו על פני הקבוצה מהליגה השנייה בטיבה בגיל נוער, די בקלות, אחרי שהוליכו כבר 0:5 עד לדקה ה-37, משערים של ליאם נחום, עידן דדיה, ארן גולן, מועתז חמד ושער עצמי של כרים עיסא. בדקות 78 ו-89, נורברוק דירריק (הזר) ויוסף קלדאוי בהתאמה צימקו התוצאה. הפועל חיפה ניצחה, סוף כל סוף, לאחר 10 משחקים רצופים בליגה ללא ניצחון.

שחקני הפועל חיפה בנוער מאושרים (באדיבות המועדון)

הפועל קריית שמונה – מ.ס. אשדוד 1:2

המגרש בבוקעתא, השייך למ.ס. בני ממב"ע הגולן והגליל, אירח את שתי קבוצות ליגת העל לנוער. קריית שמונה פתחה טוב יותר ועילאי בן דוד העלה את הצפוניים ליתרון 0:1. בתחילתה של המחצית השנייה, דביר בן בסט השווה ל-1:1. בדקה ה-70 שער עצמי של נהוראי מלכה קבע 1:2 לקריית שמונה, לאחר שניסה להרחיק כדור קרן. נהוראי אוחנה, שחקן קריית שמונה, השאירה את הצפוניים ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-80.

שחקני הנוער של הפועל קריית שמונה חוגגים (באדיבות המועדון)

הפועל רעננה – הפועל ניר רמת השרון 0:1

שער שני העונה לרועי תמם, אחרי שכבש ב-1:3 על הפועל ניר רמת השרון במסגרת הליגה, הרי שגם כאן עשה זאת, הפעם מהנקודה הלבנה, מה שמוביל אותו ואת חבריו לקבוצה לשלב שמינית הגמר. תם הגיע לרעננה לאחר שמונה שנים רצופות במכבי פתח תקווה. לבינתיים, הוא עושה את העבודה. רעננה השיגה ניצחון יקר לאחר שבעה משחקי ליגה רצופים ללא ניצחון.

שאר המשחקים שנותרו

שמשון תל אביב – עירוני טבריה (11/01, 17:00)

מכבי נתניה – הפועל פרדסיה (11/01, 18:00)

בית"ר נורדיה ירושלים – מכבי יפו (12/01, 17:50)

מ.ס. רמלה – מכבי יבנה (14/01, 20:00)