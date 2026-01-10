לפני שסידר לפורטלנד ניצחון: אבדיה עבר תאונה

דני אבדיה כבר הרגיל אותנו לקום באמצע הלילה, או לפחות לפתוח את הטלפון בבוקר, ולראות איך הוא שוב הדהים את ה-NBA עם הופעות גדולות במדי פורטלנד.

כעת ל-ONE נודע לראשונה שלפני המשחק בו הישראלי כיכב פעם נוספת בניצחון של הבלייזרס על יוסטון, אבדיה עבר תאונה בארצות הברית. נוסעת לא עצרה באדום ולדני היה מזל, הוא יצא בסדר וללא פגע מהאירוע המטריד.

במשחק עצמו מול הרוקטס, פורטלנד פיגרה ברוב שלבי המשחק, אבדיה קלע 20 נקודות, הוסיף 6 אסיסטים ו-3 ריבאונדים עם התעוררות במאני טיים. לבסוף, הסטטיסטיקה התיישרה לטובתו והוא סיפק כמה מהלכים חשובים שניצחו במשחק עבור הבלייזרס, שמאזנם השתפר.