פרייבורג גברה 1:2 על המבורג, 2:2 לאוניון ברלין

משחקי המחזור ה-16 בליגה הגרמנית המשיכו הערב (שבת) עם מספר משחקים מעניינים. במוקד, המבורג, אותה דניאל פרץ עזב, הפסידה 2:1 לפרייבורג, יריבת מכבי ת”א באירופית. בנוסף, היידנהיים סיימה ב-2:2 עם פ.צ קלן, מיינץ נפרדה ב-2:2 עם אוניון ברלין.

פרייבורג – המבורג 1:2

המארחת, שהיא גם כאמור יריבת מכבי תל אביב בליגה האירופית בהמשך (עוד 12 ימים ליתר דיוק), השיגה שלוש נקודות דרמטיות. לוקה ווסקוביץ’ כבש ראשון לאורחת בדקה ה-48, אך אז דניאל אלפאדלי הורחק בכרטיס אדום ישיר, וינצ’נזו גריפו השווה בדקה ה-53 עם פנדל מדויק ואיגור מטנוביץ’ הפך והעניק ניצחון לפרייבורג, שעלתה למקום השמיני. המבורג במקום ה-13.

תוצאות נוספות

היידנהיים – פ.צ קלן 2:2

אוניון ברלין – מיינץ 2:2