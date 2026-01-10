יום שבת, 10.01.2026 שעה 19:40
ליגה גרמנית 25-26
4111-5515באיירן מינכן1
3315-2916בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2633-3316איינטרכט פרנקפורט7
2327-2716פרייבורג8
2225-2216אוניון ברלין9
1726-2416פ.צ. קלן10
1728-1815ורדר ברמן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1627-1716המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1236-1516היידנהיים17
928-1516מיינץ18

פרייבורג גברה 1:2 על המבורג, 2:2 לאוניון ברלין

יריבת מכבי ת"א באירופית השיגה ניצחון שני ברצף על האקסית של פרץ בזכות מהפך. הקבוצה מבירת גרמניה סיימה בתיקו עם מיינץ, 2:2 לקלן עם היידנהיים

|
שחקני פרייבורג חוגגים (IMAGO)
שחקני פרייבורג חוגגים (IMAGO)

משחקי המחזור ה-16 בליגה הגרמנית המשיכו הערב (שבת) עם מספר משחקים מעניינים. במוקד, המבורג, אותה דניאל פרץ עזב, הפסידה 2:1 לפרייבורג, יריבת מכבי ת”א באירופית. בנוסף, היידנהיים סיימה ב-2:2 עם פ.צ קלן, מיינץ נפרדה ב-2:2 עם אוניון ברלין.

פרייבורג – המבורג 1:2

המארחת, שהיא גם כאמור יריבת מכבי תל אביב בליגה האירופית בהמשך (עוד 12 ימים ליתר דיוק), השיגה שלוש נקודות דרמטיות. לוקה ווסקוביץ’ כבש ראשון לאורחת בדקה ה-48, אך אז דניאל אלפאדלי הורחק בכרטיס אדום ישיר, וינצ’נזו גריפו השווה בדקה ה-53 עם פנדל מדויק ואיגור מטנוביץ’ הפך והעניק ניצחון לפרייבורג, שעלתה למקום השמיני. המבורג במקום ה-13.

תוצאות נוספות

היידנהיים – פ.צ קלן 2:2

אוניון ברלין – מיינץ 2:2

