בטורינה השווה בתוספת, 1:1 בין קומו לבולוניה

הליגה האיטלקית החלה היום (שבת) את הסיבוב השני של העונה כשפתחה את משחקי המחזור ה-20 עם שני משחקים, בהם קומו חילצה 1:1 דרמטי מבולוניה, ואודינזה נפרדה מפיזה ב-2:2. בהמשך, רומא תארח את ססואולו ואטאלנטה את טורינו.

קומו - בולוניה 1:1

איבוד נקודות משמעותי מאוד לססק פברגאס ושחקניו, שעלולים להתרחק מהצמרת בעקבות התיקו, אך הצליחו לשמור ברגע האחרון על הפער מהרוסובלו שנמצאת מתחתם. מי שהיה באור הזרקורים בהתמודדות הוא הקיצוני של האורחת, ניקולו קמביאגי, שמצא את הרשת אחרי ששלח כדור בין רגלי הבלם מארק אוליבר קמפף. בהמשך, הוא הורחק אחרי ששלח מרפק לפניו של שחקן יריב, ומי שניצל זאת היה מרטין בטורינה, שדאג לאזן עמוק בתוספת הזמן.

אודינזה - פיזה 2:2

הזברות לא הצליחו להכניע את חניכיו של חלוץ העבר אלברטו ג’ילארדינו, שסחטו נקודה יקרה במאבקי התחתית. נועלת הטבלה אף עלתה ראשונה ליתרון מרגלי הקשר מתיאו טראמוני בדקה ה-13, אלא שההובלה החזיקה שש דקות בלבד עד שכריסטיאן קבאסלה מצא את הרשת אחרי קרן שהגיעה אליו. הלחץ מצד המארחת המשיך עד שהוא הגיע לידי ביטוי רגע לפני ההפסקה, כשקינן דייויס נשלח אל הנקודה הלבנה וקבע 1:2 לבן-שחור. את המילה האחרונה אמר הנריק מייסטר, שמטווח קרוב איזן בדקה ה-67 וסיפק לקבוצתו את התיקו.