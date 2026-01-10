יום שבת, 10.01.2026 שעה 19:38
ליגה איטלקית 25-26
4215-4018אינטר1
3914-2918מילאן2
3815-2818נאפולי3
3616-2719יובנטוס4
3612-2219רומא5
3413-2719קומו6
2819-2319אטאלנטה7
2720-2619בולוניה8
2632-2220אודינזה9
2516-2019לאציו10
2325-2319ססואולו11
2330-2119טורינו12
2223-2019קרמונזה13
1927-2119קליארי14
1821-1218פארמה15
1725-1218לצ'ה16
1629-1919גנואה17
1330-1518ורונה18
1330-2019פיורנטינה19
1330-1520פיזה20

בטורינה השווה בתוספת, 1:1 בין קומו לבולוניה

פברגאס ושחקניו היו קרובים להפסד אחרי שקמביאגי כבש. אך האחרון הורחק, וביתרון מספרי הבן של שחקן העבר של בני יהודה איזן כדי לקבוע חלוקת נקודות

מרטין בטורינה רץ לחגוג (IMAGO)
מרטין בטורינה רץ לחגוג (IMAGO)

הליגה האיטלקית החלה היום (שבת) את הסיבוב השני של העונה כשפתחה את משחקי המחזור ה-20 עם שני משחקים, בהם קומו חילצה 1:1 דרמטי מבולוניה, ואודינזה נפרדה מפיזה ב-2:2. בהמשך, רומא תארח את ססואולו ואטאלנטה את טורינו.

קומו - בולוניה 1:1

איבוד נקודות משמעותי מאוד לססק פברגאס ושחקניו, שעלולים להתרחק מהצמרת בעקבות התיקו, אך הצליחו לשמור ברגע האחרון על הפער מהרוסובלו שנמצאת מתחתם. מי שהיה באור הזרקורים בהתמודדות הוא הקיצוני של האורחת, ניקולו קמביאגי, שמצא את הרשת אחרי ששלח כדור בין רגלי הבלם מארק אוליבר קמפף. בהמשך, הוא הורחק אחרי ששלח מרפק לפניו של שחקן יריב, ומי שניצל זאת היה מרטין בטורינה, שדאג לאזן עמוק בתוספת הזמן.

אודינזה - פיזה 2:2

הזברות לא הצליחו להכניע את חניכיו של חלוץ העבר אלברטו ג’ילארדינו, שסחטו נקודה יקרה במאבקי התחתית. נועלת הטבלה אף עלתה ראשונה ליתרון מרגלי הקשר מתיאו טראמוני בדקה ה-13, אלא שההובלה החזיקה שש דקות בלבד עד שכריסטיאן קבאסלה מצא את הרשת אחרי קרן שהגיעה אליו. הלחץ מצד המארחת המשיך עד שהוא הגיע לידי ביטוי רגע לפני ההפסקה, כשקינן דייויס נשלח אל הנקודה הלבנה וקבע 1:2 לבן-שחור. את המילה האחרונה אמר הנריק מייסטר, שמטווח קרוב איזן בדקה ה-67 וסיפק לקבוצתו את התיקו.

נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
