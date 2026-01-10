יום שבת, 10.01.2026 שעה 19:21
בטופ 10 ובנסיקה: מור שאול כובשת את גרמניה

שחקנית הנבחרת שעזבה את האלופה מר"ג ועברה לרודרטל, וממוקמת שמינית במבקיעות ותשיעית באסיסטים, בראיון ל-ONE: על הקשיים, ההסתגלות והאמון מהמאמנת

מור שאול (vincent)
מור שאול (vincent)

עונת הבכורה של מור שאול בבונדסליגה השנייה בגרמניה נפתחה עם לא מעט אתגרים, אך ככל שהזמן עבר כך גם המספרים מראים זאת, שחקנית נבחרת ישראל התאקלמה ברודרטל, הפכה לדמות מרכזית בקבוצה וכבר נמצאת בצמרת הסטטיסטית של אחת הליגות החזקות, גם כאשר מדובר בליגה השנייה.

מור שאול ממשיכה לעשות חיל בגרמניה. שחקנית הכדוריד, שעברה בתחילת העונה מהאלופה ארזים רמת גן לקבוצת רודרטל, מציגה עונת בכורה מרשימה במיוחד. לאחר פתיחת עונה מאתגרת, שאול מדורגת כיום במקום השמיני בטבלת המבקיעות של הליגה הגרמנית עם 49 שערים, ובמקביל במקום התשיעי במספר האסיסטים – 33 במספר.

הדרך לשם, של מקשרת נבחרת ישראל לדבריה, לא הייתה פשוטה. “ההתאקלמות לא הייתה קלה בחודשיים-שלושה הראשונים, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה נפשית”, סיפרה בשיחה עם ONE. “הפערים באימונים ובהכנה הפיזית לעונה הארוכה לעומת ישראל הם גדולים מאוד. הייתי צריכה להסתגל מהר, לשמור על הבריאות ולא להיפצע, אבל גם לדחוף את עצמי לקצה. אני חושבת שעשיתי את זה בצורה טובה”.

מור שאול בדרך לשער (Hanna Deutschmann)מור שאול בדרך לשער (Hanna Deutschmann)
שאול מודה כי בתחילה התקשתה להבין את שיטת המשחק והדרישות של מאמנת הקבוצה: “לקח לי זמן להיכנס לשיטה, אבל האימונים ברמה מאוד גבוהה. אחרי המון תרגולים הצלחתי להבין ולהיכנס למשחקים בצורה חלקה יותר, לאט לאט, ממשחק למשחק”.

גם מהבחינה המנטלית, המעבר למדינה חדשה ולליגה תובענית לא היה מובן מאליו. “מבחינה נפשית תמיד יש עליות וירידות, אבל אני משתדלת להתמקד ביום שאני חווה, לתת את הכי טוב שלי באימונים ולדחוף את עצמי לפוטנציאל המקסימלי”.

מור שאול בפעולה (vincent)מור שאול בפעולה (vincent)
עם הזמן, הביטחון הגיע וגם הקרדיט מהצוות המקצועי. “לאט לאט ביססתי את המעמד שלי בקבוצה. המאמנת מראה לי שהיא מאמינה בי, נותנת לי הרבה דקות והרבה אחריות, וזה בא לידי ביטוי בגולים, באסיסטים ובפאולים. הנתונים שלי גדלים ממשחק למשחק”.

ולצד הכדוריד, יש גם את החוויה האישית. “המזל שלי הוא שהגעתי לגרמניה בקיץ וחוויתי שמש וחום, ולא הגעתי ישר לשלג ולקור”, היא מחייכת. “אני מאוד שמחה במקום, בקבוצה ובניצחונות שלנו”.

אם לשפוט לפי קצב ההתקדמות והמספרים, מור שאול לא רק התאקלמה בקבוצה ובליגה, היא כבר הפכה לאחת השחקניות הבולטות בה.

