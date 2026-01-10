יום שבת, 10.01.2026 שעה 17:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2439-3018מכבי נתניה6
2327-2917הפועל פ"ת7
2325-2118בני סכנין8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"קושי זה חלק מהחיים, גם בכדורגל. ניצחון חשוב"

מאמן מכבי ת"א לאזטיץ' אמר אחרי הניצחון על סכנין: "זו המציאות שלנו ואין לי בעיה עם זה שאנחנו מתקשים ומנצחים. הדרבי? מקווה שהוא באמת יתקיים"

|
ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)
ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

לראשונה מחודש נובמבר, הצליחה מכבי תל אביב לרשום שני ניצחונות ליגה רצופים כשגברה היום (שבת) 0:1 על בני סכנין, כחלק מהמחזור ה-18 בליגת העל, במשחק שהוכרע על ידי עידו שחר.

מאמן המנצחת, ז’רקו לאזטיץ’, אמר: “הופעה טובה, ניצחון חשוב וצעד חשוב קדימה. אנחנו בונים זהות. יש טעויות, אבל זה חלק מהכדורגל. בני סכנין היא קבוצה שכולם מתקשים מולה. מאוד קשה לכבוש נגדה, עבדנו טוב והיא כמעט לא הגיעה למצבים, זה חשוב מאוד עבורנו”.

על הקושי למצוא את השער: “במצב הנוכחי אנחנו מתקשים נגד כולן כי הן קבוצות טובות, אבל קושי זה חלק מהחיים, בטח בכדורגל. אנחנו צריכים לכבוש שערים מוקדמים, לשחק ביותר רוגע ושמחה, אבל עכשיו זו המציאות שלנו ואין לי בעיה שאנחנו מתקשים ומנצחים”.

עידו שחר בטירוף (חגי מיכאלי)עידו שחר בטירוף (חגי מיכאלי)

על הדרבי: “מקווה שהמשחק באמת יתקיים. יש לנו יום אחד לנוח ואז יומיים להתכונן למשחק”.

גלי וזיוי ברמן, שנכחו במשחק, התייחסו לתוצאה: “עידו שחר הציל אותנו, היה קשה אבל עוד שלוש נקודות חשובות. מזל שהוא פה. רק תביאו את הדרבי. היה טוב, ניצחנו”.

גם כובש השער היחיד במשחק, עידו שחר, דיבר: “יודעים מה זה דרבי בשבילנו ובשביל האוהדים. אין אושר לראות אותם איתנו, זה מרגש ומחמם את הלב”.

אמילי דמארי, גלי וזיוי ברמן (חגי מיכאלי)אמילי דמארי, גלי וזיוי ברמן (חגי מיכאלי)

גם מאמן המפסידה, שרון מימר, התייחס למשחק: “מאוכזבים מאוד. לבוא ולצמצם את הפערים בצורה טובה ברוב שלבי המשחק. מכבי תל אביב קבוצה איכותית, למי שהתבלבל היא האלופה. הם לא הגיעו למלא מצבים, אני לא זוכר את אבו ניל לוקח הצלות וחבל, כי לא רצינו לצאת עם הפסד מכובד”.

על המשחק ההתקפי: “אני אף פעם לא בא להתבטל. שיחקנו נגד קבוצה חזקה ודווקא בפעמים שיצאנו יכולנו להביך אותם אבל לא עשינו פעולות מספיק טובות, אבל אין לי מילה אחת לגבי השחקנים. אנחנו חסרים שחקנים שהיו יכולים להעמיק את הסגל ולתת יותר איכות, ביחס למה שהיה אני חושב שעמדנו טוב”.

שרון מימר (חגי מיכאלי)שרון מימר (חגי מיכאלי)

על הרכש ומצב הקבוצה: “יש שחקן אחד שהבאנו, יש עוד שני שחקנים על הפרק, שחקנים יחזרו מפציעות. בתחילת שנה רצינו לעשות עונה שקטה ולא להישאב לקרבות תחתית. אם יגיעו השחקנים ונחבר את הקבוצה נוכל לשאוף לקצת יותר. אנחנו לא מתעסקים בלדבר על מטרות אלא לבוא בכל משחק ואם זה יסתיים בפלייאוף אנחנו נשמח”.

