יום שבת, 10.01.2026 שעה 17:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2439-3018מכבי נתניה6
2327-2917הפועל פ"ת7
2325-2118בני סכנין8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

בפחות דקות: עידו שחר השתווה לשועה וטוריאל

הסקורר של מכבי ת"א העונה שוב מצא את הרשת ב-0:1 על סכנין ובשוויון למקום השני במלכי השערים, אך עם ממוצע פר דקות טוב יותר: כל המספרים של הקשר

|
עידו שחר בטירוף (חגי מיכאלי)
עידו שחר בטירוף (חגי מיכאלי)

דור תורג’מן, ערן זהבי ו-ווסלי פטאצ’י עזבו את מכבי תל אביב בקיץ ולעמדת החלוץ הגיע יון ניקולאסקו שכבר סיים את העונה עם פציעה, ומישהו היה צריך לעשות את קפיצת המדרגה ולספק מספרים. השחקן הגיע ממקום לא כל כך צפוי וזה עידו שחר, שכבש פעם נוספת היום (שבת) ב-0:1 של האלופה נגד בני סכנין בבלומפילד.

זה השער התשיעי העונה של שחר רק במסגרת הליגה, זאת אחרי 18 מחזורים. לצורך ההשוואה, בשנה שעברה היו לי שלושה גולים לאורך כל העונה בליגת העל, וגם שלושה שערים בעונה לפני כן. בנוסף לתשעת הגולים בליגה העונה, יש לשחר גם שני בישולים.

עם השער התשיעי הזה הוא השתווה לירדן שועה ולסתיו טוריאל והם בשוויון על המקום השני בפסגת מלך השערים של הליגה, כאשר רק דן ביטון מעליהם עם 15 גולים בעונה פשוט חלומית של כוכב הפועל באר שבע. יש לציין ששחר לא שחקן הרכב כמו טוריאל ושועה, ועושה זאת בפחות דקות.

סייד אבו פרחי חוגג עם עידו שחר (חגי מיכאלי)סייד אבו פרחי חוגג עם עידו שחר (חגי מיכאלי)

הוא כבש במחזור האחרון נגד הפועל ירושלים, לפני כן שני משחקים נעצר וקודם לכך כבש וגם בישל נגד הפועל פתח תקווה ב-2:2. עדיין אין לשחר צמד העונה, כאשר הוא כבש שער אחד בתשעה משחקים שונים נגד: טבריה, הפועל פתח תקווה, הפועל ירושלים, קריית שמונה, ריינה, אשדוד ושוב פ”ת והפועל י-ם.

אבל שוב, צריך להזכיר ששחר ממש לא שחקן הרכב והוא פתח העונה בליגה ב-11 משחקים מתוך 18. לצורך ההשוואה, עידו שחר כובש שער בכל 95 דקות העונה בליגת העל, וירדן שועה שם גול ברשת כל 120 דקות, וסתיו טוריאל עושה זאת גם 108 דקות.

