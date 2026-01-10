עוזר שוב בשער של בית"ר י-ם, מיכה חוזר להרכב

המחזור ה-18 של ליגת העל יימשך היום (שבת, 19:30) עם מפגש קצוות רציני בין בית”ר ירושלים לבני ריינה באצטדיון טדי. מדובר במשחק בין המדורגת שנייה בטבלה ערב המחזור לבין נועלת הטבלה.

הרכב בית”ר ירושלים: יהונתן עוזר, גרגורי מורוזוב, ברייאן קרבאלי, לוקה גדראני, ירדן כהן, ירין לוי, עדי יונה, דור מיכה, עומר אצילי, טימותי מוזי וירדן שועה.

הרכב מכבי בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד חלאילי, ג’וניור פיוס, מילאדין סטיבאנוביץ’, עאיד חבשי, עבדאללה ג’אבר, אלכסה פייץ’, עילאי אלמקייס, עמנואל בנדה, מוחמד שכר ואווסו קוואבנה.

ברק יצחקי (חגי מיכאלי)

החבורה של ברק יצחקי רוצה להמשיך במומנטום הפשוט מפלצתי שלה מהמשחקים האחרונים, שכולל חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, מהם ארבעה בליגה. הקבוצה מהבירה יודעת שאסור לה לשמוט נקודות במשחק הזה, ועליהם להפוך אותו להצהרת כוונות נוספת כלפי כל הליגה.

מנגד, הקבוצה מהצפון נמצאת במקום האחרון בטבלה ונראית כרגע כמו מועמדת בכירה לירידת ליגה. במחזור האחרון ריינה חזרה למסלול ההפסדים, לאחר שבמשחק שקדם לכך היא הצליחה לנצח ולרשום נקודות חשובות. עתה, חניכיו של אדהם הדיה שואפים לחולל סנסציה אדירה.

בסיבוב הקודם גברה בית”ר 1:3 על יריבתה הערב, ובמשחק שקדם לכך היא גם ניצחה אותה. לעומת זאת, בשלושת המשחקים הקודמים שהגיעו לפני רצף שני הניצחונות, ריינה הצליחה לרשום שני ניצחונות.