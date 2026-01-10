באצ'ו ושבירו ב-11 של טבריה, קוסטה בהפועל פ"ת

המחזור ה-18 של ליגת העל יימשך היום (שבת, 18:30) עם מפגש מסקרן בין עירוני טבריה להפועל פתח תקווה. מדובר במפגש מסקרן במיוחד לנוכח העובדה ששתי הקבוצות נמצאות במומנטום נהדר, כל אחת מהצד שלה, ושתיהן ירצו להמשיך את המגמה החיובית גם לאחר המשחק.

הרכב עירוני טבריה: עידו שרון, ווהיב חביבאללה, רון אונגר, אונדרז’ באצ’ו, סמביניה, דניאל גולאני, יונתן טפר, ניב גוטליב, דוד קלטינס, סטניסלב בילנקי ואיתמר שבירו.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, דרור ניר, נדב נידם, בוני אמיאן, רועי דוד, צ’יפיונגה סונגה, קליי ומארק קוסטה.

אלירן חודדה (ראובן שוורץ)

המארחת רושמת לאחרונה שורת תוצאות נפלאות בליגה, כאשר היא גברה על הפועל באר שבע ומכבי נתניה, ובנוסף לכך היא רשמה תיקו מול מכבי תל אביב. חניכיו של אלירן חודדה אמנם הפסידו בתווך בגביע המדינה, אך אי אפשר לקחת מהם את היכולת שלהם בתקופה האחרונה, אותה הם רוצים לתרגם לניצחון נוסף.

בצד השני, חניכיו של עומר פרץ נמצאים ברצף מוצלח משלהם, כאשר הם רושמים ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, והם מרחק נגיעה ממקום בפלייאוף העליון. המלאבסים יודעים שניצחון על החבורה מהצפון הוא חיוני להמשך המומנטום.

עומר פרץ (ראובן שוורץ)

בסיבוב הקודם, טבריה רשמה 0:2 על החבורה מהמרכז, אך בשלושת המשחקים הקודמים למשחק ההוא, הפועל פ”ת ניצחה בכולם. כעת, שתי הקבוצות רוצות ניצחון חשוב.