סנסציה: פאלאס הודחה מול קבוצה מהליגה ה-6

בעוד שהפרמייר ליג יצאה לפגרה קצרה, כשכל הקבוצות הגדולות איבדו נקודות במחזור האחרון, הסיבוב השלישי של הגביע האנגלי משוחק ויכול להחזיר לקבוצות מסוימות את הביטחון, ומנגד עלול לחולל סנסציות ענקיות במפגשים מרתקים בין קבוצות מליגות שונות.

מאקלספילד – קריסטל פאלאס 1:2

סנסציה ענקית. מחזיקת הגביע הופתעה כבר בסיבוב השלישי כשהודחה מול הקבוצה מהליגה השישית באנגליה. פול דאוסון העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-43. עם העלייה למחצית השנייה, אוליבר גלסנר ביציע חילוף משולש שהיה אמור להחזיר את הנשרים לעניינים, אך בדקה ה-60, באקלי-ריקטס הכפיל את היתרון של הסינדרלה. בדקה ה-90 ירמי פינו צימק וקבע את תוצאת הסיום.

אברטון – סנדרלנד 1:1 (3:0)

המפגש של שתי קבוצות הפרמיירליג הגיע להארכה והמשיך אף לדו קרב של בעיטות מהנקודה הלבנה. בדקה ה-30, החתולים השחורים עלו יתרון משער שכבש אנצו לה פה. היה נדמה שהאורחת בדרך לסיבוב הרביעי בתום 90 דקות, אך בדקה ה-89, הטופיז השוו מפנדל מדויק שבעט ג’יימס גארנר. לאחר 120 דקות מבלי הכרעה, הקבוצות הלכו לדו קרב פנדלים שבו האורחת שלטה ביד רמה. המארחת החטיאה את כל שלוש הבעיטות שלה, בעוד שהעולה החדשה לפרמיירליג דייקה בכל הפנדלים שלה.

תוצאות נוספות:

וולבס – שרוסברי 1:6

צ’לטנהאם – לסטר 2:0