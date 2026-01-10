יום שבת, 10.01.2026 שעה 16:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2439-3018מכבי נתניה6
2327-2917הפועל פ"ת7
2324-2117בני סכנין8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

ארצ'ל וקנצפולסקי פותחים בהפועל, חטואל מנגד

על רקע החיסורים, המגן והקשר יעלו ב-11 של ברדה לקראת הפועל חיפה ב-17:30. גם קורין ומחמיד בפנים, טוריאל בספסל. החלוץ יפתח אצל אראל נגד האקסית

|
רותם חטואל (עמרי שטיין)
רותם חטואל (עמרי שטיין)

המחזור ה-18 של ליגת העל ממשיך כאשר הפועל חיפה מארחת את הפועל תל אביב כעת באצטדיון סמי עופר. שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות במגמות הפוכות, כאשר המארחת הפסידה בדרבי למכבי חיפה במשחקה הקודם, בעוד האדומים ניצחו את מ.ס אשדוד.

הרכב הפועל חיפה: בנג’מין מצ’יני, דור מלול, ברונו רמירז, ג’ורג’ דיבה, אורן ביטון, לירן סרדל, נאור סבג, אופק ביטון, רותם חטואל, יונתן פרבר וג’בון איסט.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, טל ארצ'ל, פרננד מאיימבו, זיו מורגן, יאזן נסאר, אל ים קנצפולסקי, פלקאו, לויזוס לויזו, רועי אלקוקין, רוי קורין ואנאס מחמיד.

חניכיו של אליניב ברדה שואפים להמשיך במומנטום החיובי לאחר שגברו על הקבוצה מעיר הנמל, ולהמשיך לצבור נקודות חשובות במאבקי המיקום של הפלייאוף העליון ולחזור לאירופה, עם סיום עונת החזרה שלהם לליגה הבכירה.

מנגד, החבורה מהכרמל מגיעה ברצף שלילי לחלוטין, כאשר היא רשמה שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות, שכללו שניים בליגה ואחד נוסף בגביע המדינה. אם קבוצתו של גל אראל לא תתעורר בזמן היא עלולה למצוא את עצמה בסכנה ממשית לירידת ליגה.

בפעם הקודמת שהקבוצות נפגשו, רוי קורין הכריע את ההתמודדות עם השער היחיד במשחק לזכות הקבוצה מתל אביב. לעונת זאת, בארבעת המפגשים שקדמו למשחק ההוא, הקבוצה הצפונית ניצחה בשלושה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */