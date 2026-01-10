ארצ'ל וקנצפולסקי פותחים בהפועל, חטואל מנגד

המחזור ה-18 של ליגת העל ממשיך כאשר הפועל חיפה מארחת את הפועל תל אביב כעת באצטדיון סמי עופר. שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות במגמות הפוכות, כאשר המארחת הפסידה בדרבי למכבי חיפה במשחקה הקודם, בעוד האדומים ניצחו את מ.ס אשדוד.

הרכב הפועל חיפה: בנג’מין מצ’יני, דור מלול, ברונו רמירז, ג’ורג’ דיבה, אורן ביטון, לירן סרדל, נאור סבג, אופק ביטון, רותם חטואל, יונתן פרבר וג’בון איסט.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, טל ארצ'ל, פרננד מאיימבו, זיו מורגן, יאזן נסאר, אל ים קנצפולסקי, פלקאו, לויזוס לויזו, רועי אלקוקין, רוי קורין ואנאס מחמיד.

חניכיו של אליניב ברדה שואפים להמשיך במומנטום החיובי לאחר שגברו על הקבוצה מעיר הנמל, ולהמשיך לצבור נקודות חשובות במאבקי המיקום של הפלייאוף העליון ולחזור לאירופה, עם סיום עונת החזרה שלהם לליגה הבכירה.

מנגד, החבורה מהכרמל מגיעה ברצף שלילי לחלוטין, כאשר היא רשמה שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות, שכללו שניים בליגה ואחד נוסף בגביע המדינה. אם קבוצתו של גל אראל לא תתעורר בזמן היא עלולה למצוא את עצמה בסכנה ממשית לירידת ליגה.

בפעם הקודמת שהקבוצות נפגשו, רוי קורין הכריע את ההתמודדות עם השער היחיד במשחק לזכות הקבוצה מתל אביב. לעונת זאת, בארבעת המפגשים שקדמו למשחק ההוא, הקבוצה הצפונית ניצחה בשלושה.