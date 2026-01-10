יום שבת, 10.01.2026 שעה 16:23
4215-4018אינטר1
3914-2918מילאן2
3815-2818נאפולי3
3616-2719יובנטוס4
3612-2219רומא5
3312-2618קומו6
2819-2319אטאלנטה7
2619-2518בולוניה8
2516-2019לאציו9
2530-2019אודינזה10
2325-2319ססואולו11
2330-2119טורינו12
2223-2019קרמונזה13
1927-2119קליארי14
1821-1218פארמה15
1725-1218לצ'ה16
1629-1919גנואה17
1330-1518ורונה18
1330-2019פיורנטינה19
1228-1319פיזה20

"עקבתי אחרי גאנדלמן, הוא יהיה על הספסל"

מאמן לצ'ה די פרנצ'סקו התייחס לישראלי לקראת פארמה: "רצינו אותו תקופה ארוכה, יש לו איכויות של שחקן התקפי". וגם: התפקיד המיועד והסיכוי שישולב

|
עומרי גאנדלמן (לצ'ה)
עומרי גאנדלמן (לצ'ה)

אחרי מנור סולומון, המושבה הישראלית באיטליה התרחבה אתמול (שישי), כשעומרי גאנדלמן עזב את גנט וחתם בלצ’ה לשלוש עונות וחצי. הקבוצה מדרום איטליה תפגוש מחר את פארמה (13:30, שידור חי בערוץ ONE2), ומאמנו החדש, אוזביו די פרנצ’סקו, נשאל לגבי הצטרפותו של הקשר הישראלי במסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות. 

“גאנדלמן הוא שחקן שצפיתי בו ועקבתי אחריו מקרוב”, הודה, “אנחנו רצינו אותו כבר תקופה ארוכה. אני חייב להגיד שיש לו איכויות של שחקן התקפי. הוא יודע להיות מסוכן מאזור הפנדל ומתוך רחבת ה-16 ויודע לבוא משם לידי ביטוי. הוא מתזמן את הריצות שלו בצורה מצוינת.

“ברור שהוא יצטרך להשתפר בחלק ההגנתי, בגלל שהוא קשר, ואני אומר את זה כקשר לשעבר, שחושב יותר על הצד ההתקפי מאשר על ההגנה. נצטרך לעבוד על הכיוון הזה, אבל הוא בוודאות יהיה על הספסל מחר ויכול להיות שישולב במהלך המשחק, כי ראיתי באימון היום שהוא מוכן, הוא הגיע לפה בכושר”.

אוזביו די פרנצאוזביו די פרנצ'סקו (IMAGO)

“ההגעה של גאנדלמן יכולה להעיר אחרים? אני מסכים. כולם רוצים להראות לחדשים שהם טובים יותר כדי שישחקו. העתיד שלו, כמו של אחרים שיבואו, תלוי בהם. מבחינת האופי שלו, כמו שאמרתי הוא יותר התקפי מהגנתי וכשנשחק 4-2-3-1 הוא אמור להיות במשבצת של הקשר ההתקפי. אם נשחק 4-3-3 הוא ישחק כמצאלה (קשר באחד הצדדים בשלישיית הקישור)”.

