יום שבת, 10.01.2026 שעה 15:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
3714-3016הפועל ת"א1
3317-3816מכבי חיפה2
3216-3816מכבי ת"א3
3225-4516מכבי נתניה4
3021-3116מכבי פ"ת5
3019-2816הפועל ב"ש6
2827-2916בית"ר ירושלים7
2618-2516בני יהודה8
2626-3216הפועל פ"ת9
2124-2216מ.ס. אשדוד10
1932-2116עירוני ק"ש11
1825-2616הפועל כפ"ס12
1730-2716הפועל רעננה13
1533-2016הפועל ראשל"צ14
1535-1716מכבי הרצליה15
1045-2816הפועל רמה"ש16
1039-1516הפועל חיפה17
444-1816הפועל עכו18

בני יהודה הדיחה את בית"ר עם 4:5 בפנדלים

הפתעה בנוער: הירושלמים חזרו מ-2:0 ל-2:2 בדקה ה-90, אבל הכתומים השוו ל-3:3 בסוף ההארכה. בסופו של דבר ליאם יפה מבית"ר החטיא את הפנדל הגורלי

|
שחקני קבוצת הנוער של בני יהודה (אופיר מגדל)
שחקני קבוצת הנוער של בני יהודה (אופיר מגדל)

דרמה נרשמה הבוקר (שבת) באצטדיון בלוד במסגרת משחקי שלב 32 האחרונות בגביע המדינה לנוער, כאשר בני יהודה הדיחה את בית״ר ירושלים לאחר מותחן אדיר. ההארכה הסתיימה ב-3:3 ולבסוף בני יהודה עלתה עם 4:5 בפנדלים בדרך לשמינית הגמר.

שתי הקבוצות סיפקו משחק סוער, קצבי ומלא תפניות. בני יהודה פתחה את המשחק בצורה מצוינת והייתה עדיפה במחצית הראשונה, כשהשליטה שלה באה לידי ביטוי גם על לוח התוצאות. בדקה ה-18 אורי חסאן דייק מהנקודה הלבנה לאחר נגיעת יד ברחבת הירושלמים וקבע 0:1, ובדקה ה-27 הוא השלים צמד, לאחר שהגנת בית״ר לא הצליחה להרחיק כדור רוחב של סהר הרשקוביץ, וחסאן בנגיעה אחת שלח את הכדור לרשת. הזהובים ירדו להפסקה ביתרון 0:2 מוצדק.

גם במחצית השנייה היה נדמה שבני יהודה בדרך לניצחון, כאשר חסאן אף היה קרוב להשלים שלושער עם בעיטה חזקה מחוץ לרחבה שנעצרה אצל עידו זברו. מנגד, בית״ר התקשתה לייצר מצבים ורק בדקה ה-76 הצליחה להגיע להזדמנות מסוכנת ראשונה, אך ליאם חי הציל כדור מקו השער.

הדרמה החלה בדקה ה-84, אז הצליח עמנואל כהן, שנכנס כמחליף, לצמק בשער מקרי לאחר ערבוביה ברחבה, שער שאושר לאחר שהקוון קבע כי הכדור עבר את הקו. בתוספת הזמן השלימו הירושלמים קאמבק מדהים, כאשר מיכאל ואקנין נגח לרשת מקרן של אליאור שמואל וקבע 2:2 דרמטי, שער ששלח את המשחק להארכה.

שחקני הנוער של בית"ר ירושלים (שחר גרוס)שחקני הנוער של בית"ר ירושלים (שחר גרוס)

בהארכה המומנטום עבר לצד של בית״ר. כבר בדקות הראשונות ואקנין ושחר ויסגי איימו על שערו של אחמד מסעוד, ובדקה ה-100 הגיע המהפך: מהלך יפה של יאן שיקוט באגף הסתיים בכדור חוזר של ואקנין לרשת, 2:3 לבית"ר. הירושלמים המשיכו ללחוץ והיו קרובים להגדיל את היתרון, אך מסעוד שמר את בני יהודה בתמונה.

כאשר נראה היה שהירושלמים בדרך לשמינית הגמר, הגיע הטוויסט האחרון. בתוספת הזמן של ההארכה ביצע יהלי זהר עבירה ברחבת בית״ר, ראה כרטיס אדום והותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים. מיכאל פיסטינר ניגש לבעוט את הפנדל, דייק וקבע 3:3 דרמטי נוסף בדרך לפנדלים.

בדו־קרב הפנדלים שתי הקבוצות הפגינו קור רוח, כאשר ארבע הבעיטות הראשונות בכל צד נכבשו. לאחר שעדי אליאץ מבני יהודה כבש, ליאם יפה מבית"ר החטיא והכתומים ניצחו 4:5 בפנדלים.

בסיום המשחק סיכם מאמן בני יהודה, איתמר ניצן: “אני יוצא מהמשחק מעודד מאוד מהכדורגל שלנו, לפחות בשמונים הדקות הראשונות. הרגשתי מההתחלה שאנחנו אפקטיביים מאוד, אבל ספגנו שוויון בתוספת הזמן ונכנסנו להארכה במומנטום קצת שלילי. למרות זאת, הילדים האלה שוב הראו אופי בוגר ויכולת לחזור מסיטואציות לא פשוטות. זה קרה שבוע שעבר מול מכבי חיפה וזה קרה היום מול בית״ר ירושלים, שלדעתי היא מהקבוצות הטובות בליגה. אני גאה בהם – האופי שלהם הוא זה שניצח לנו את המשחק”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */