בני יהודה הדיחה את בית"ר עם 4:5 בפנדלים

דרמה נרשמה הבוקר (שבת) באצטדיון בלוד במסגרת משחקי שלב 32 האחרונות בגביע המדינה לנוער, כאשר בני יהודה הדיחה את בית״ר ירושלים לאחר מותחן אדיר. ההארכה הסתיימה ב-3:3 ולבסוף בני יהודה עלתה עם 4:5 בפנדלים בדרך לשמינית הגמר.

שתי הקבוצות סיפקו משחק סוער, קצבי ומלא תפניות. בני יהודה פתחה את המשחק בצורה מצוינת והייתה עדיפה במחצית הראשונה, כשהשליטה שלה באה לידי ביטוי גם על לוח התוצאות. בדקה ה-18 אורי חסאן דייק מהנקודה הלבנה לאחר נגיעת יד ברחבת הירושלמים וקבע 0:1, ובדקה ה-27 הוא השלים צמד, לאחר שהגנת בית״ר לא הצליחה להרחיק כדור רוחב של סהר הרשקוביץ, וחסאן בנגיעה אחת שלח את הכדור לרשת. הזהובים ירדו להפסקה ביתרון 0:2 מוצדק.

גם במחצית השנייה היה נדמה שבני יהודה בדרך לניצחון, כאשר חסאן אף היה קרוב להשלים שלושער עם בעיטה חזקה מחוץ לרחבה שנעצרה אצל עידו זברו. מנגד, בית״ר התקשתה לייצר מצבים ורק בדקה ה-76 הצליחה להגיע להזדמנות מסוכנת ראשונה, אך ליאם חי הציל כדור מקו השער.

הדרמה החלה בדקה ה-84, אז הצליח עמנואל כהן, שנכנס כמחליף, לצמק בשער מקרי לאחר ערבוביה ברחבה, שער שאושר לאחר שהקוון קבע כי הכדור עבר את הקו. בתוספת הזמן השלימו הירושלמים קאמבק מדהים, כאשר מיכאל ואקנין נגח לרשת מקרן של אליאור שמואל וקבע 2:2 דרמטי, שער ששלח את המשחק להארכה.

שחקני הנוער של בית"ר ירושלים (שחר גרוס)

בהארכה המומנטום עבר לצד של בית״ר. כבר בדקות הראשונות ואקנין ושחר ויסגי איימו על שערו של אחמד מסעוד, ובדקה ה-100 הגיע המהפך: מהלך יפה של יאן שיקוט באגף הסתיים בכדור חוזר של ואקנין לרשת, 2:3 לבית"ר. הירושלמים המשיכו ללחוץ והיו קרובים להגדיל את היתרון, אך מסעוד שמר את בני יהודה בתמונה.

כאשר נראה היה שהירושלמים בדרך לשמינית הגמר, הגיע הטוויסט האחרון. בתוספת הזמן של ההארכה ביצע יהלי זהר עבירה ברחבת בית״ר, ראה כרטיס אדום והותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים. מיכאל פיסטינר ניגש לבעוט את הפנדל, דייק וקבע 3:3 דרמטי נוסף בדרך לפנדלים.

בדו־קרב הפנדלים שתי הקבוצות הפגינו קור רוח, כאשר ארבע הבעיטות הראשונות בכל צד נכבשו. לאחר שעדי אליאץ מבני יהודה כבש, ליאם יפה מבית"ר החטיא והכתומים ניצחו 4:5 בפנדלים.

בסיום המשחק סיכם מאמן בני יהודה, איתמר ניצן: “אני יוצא מהמשחק מעודד מאוד מהכדורגל שלנו, לפחות בשמונים הדקות הראשונות. הרגשתי מההתחלה שאנחנו אפקטיביים מאוד, אבל ספגנו שוויון בתוספת הזמן ונכנסנו להארכה במומנטום קצת שלילי. למרות זאת, הילדים האלה שוב הראו אופי בוגר ויכולת לחזור מסיטואציות לא פשוטות. זה קרה שבוע שעבר מול מכבי חיפה וזה קרה היום מול בית״ר ירושלים, שלדעתי היא מהקבוצות הטובות בליגה. אני גאה בהם – האופי שלהם הוא זה שניצח לנו את המשחק”.