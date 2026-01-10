מכבי ת"א גברה 1:2 על מכבי פ"ת בגביע המדינה

העונה המושלמת של קבוצת נערים א׳ של מכבי תל אביב המשיכה הבוקר (שבת) גם בגביע המדינה, כאשר הקבוצה של ארז בלפר גברה על מכבי פתח תקווה 1:2 והעפילה לשלב שמינית הגמר.

לעיני אנשי נבחרות הנוער בהתאחדות משה סיני, אריק בנאדו ואופיר חיים, כמו בשבוע שעבר מול בני יהודה, מוליכת טבלת הליגה, שמחזיקה במאזן של 16 ניצחונות מ-16 משחקים, פיגרה בשלב מוקדם משער בנגיחה של עידו דרורי אך שוב ידעה להפוך.

עידו יוסף הצליח להשוות, לאחר תרגיל מהיר בדקה הראשונה של פתיחת המחצית השנייה ומאוחר יותר, ניצל טעות של שוער פ”ת כדי לגלגל את המהפך. המלאבסים, שאירחו את המשחק, לא נפלו מהיריבה, אך חניכיו של יוסי בן שטרית לא היו מספיק תכליתיים באזור הרחבה ויתרכזו כעת בליגה, בה הם נמצאים בצמרת הטבלה.

שחקני מכבי תל אביב נערים א' חוגגים (ראובן שוורץ)

מהלך המשחק

שחקני הקבוצות לפני המשחק (ראובן שוורץ)

דקה 20: מכבי פ”ת עלתה ל-0:1: במצב הראשון במשחק, המלאבסים ניצלו כדור קרן מדויק, כאשר עידו דרורי הגיע ראשון ונגח מצוין לפינה.

עידו דרורי חוגג (ראובן שוורץ)

שחקני מכבי פתח תקווה נערים א' בטירוף (ראובן שוורץ)

דקה 26: מכבי פ”ת המשיכה לתקוף, כשכדור רוחב מצוין בהתקפת מעבר מצא את תמיר בר, שנהדף על ידי השוער לוקה.

דקה 46: מכבי ת”א השוותה ל-1:1: איזו פתיחה לחצי השני עבור הצהובים. תרגיל בפתיחת המחצית השנייה מצא את עידו יוסף ברחבה והאחרון הקפיץ מצוין מעל השוער.

עידו יוסף חוגג (ראובן שוורץ)

דקה 66: מכבי ת”א עלתה ל-1:2: כדור ארוך וחזק של הצהובים, היה בדרכו לידיים של שוער פ”ת, אך זה לא העריך נכון את נפילתו, עידו יוסף אמר תודה רבה ולקח לו אותו רגע לפני בדרך להבקעת המהפך.

עידו יוסף מכניע את השוער (ראובן שוורץ)

עידו יוסף מאושר (ראובן שוורץ)

דקה 73: מכבי פ”ת ניסתה להשוות ובעיטה לא רעה של ארז דידי מחוץ לרחבה מצאה את עמנואל לוקה מוכן.

דקה 85: כדור חופשי מסוכן של רוני האוזי, המחליף של הצהובים, שרק קרוב לקורה של יובל הולצקנר.

שחקני מכבי תל אביב מאושרים (ראובן שוורץ)

מכבי פ”ת: יובל הולצקנר, איתי כרם, עידו דרורי, עומרי סעאת, נועם שמואל, תומר פלג, יעקב מיכאל זדה, ארז דידי, עדו ברקו, יהונתן שטינברג ותמיר בר.

מכבי ת”א: עמנואל לוקה, יאיר ביטן, טל בורקו, סהר לביא, דניאל דודי, בן דג’אני, מלאקו בירלו, דניאל בן שושן, און יונה, נועם עזרן ועידו יוסף.