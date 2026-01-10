יום שבת, 10.01.2026 שעה 14:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2439-3018מכבי נתניה6
2327-2917הפועל פ"ת7
2324-2117בני סכנין8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

נתניה במגעים מתקדמים עם שחקן התקפה ניגרי

פרסום ראשון: היהלומים שמחפשים להתחזק לאור הפציעות של דאבו ובילו במו"מ מתקדם עם ויסדום סולה שמושאל מקופר הסלובנית לאלומיני. כבש העונה 4 שערים

|
וויסדום סולה מוצג בקופר (אינסטגרם)
וויסדום סולה מוצג בקופר (אינסטגרם)

מכבי נתניה מחפשת להתחזק לאור פציעותיהם של מתיאוס דאבו ועוז בילו (שאמור לחזור בקרוב), כאשר ל-ONE נודע שבמועדון נמצאים במגעים מתקדמים עם שחקן התקפה חדש.

מדובר בוויסדום סולה, שחקן ההתקפה הניגרי, שמושאל מקופר הסלובנית לאלומיני המקומית. העונה, הוא כבש ארבעה שערים ב-15 משחקי ליגה ומדובר בשחקן בעל פוטנציאל רב.

החלוץ הניגרי בן ה-22 חתום בקבוצה שאליה שייך עד קיץ 2027 ויכול לשחק בשפץ ובכנף שמאל. שוויו המוערך הוא 250,000 אירו. השחקן רשם 1,040 דקות בליגה, עם שער כל 260 דקות העונה.

סולה השפיע מיד במשחק הבכורה שלו במדי אלומיניי, כשבישל שער מכריע רגעים ספורים לאחר שנכנס כמחליף בדקה ה-87, בניצחון 1:2 על קבוצת האם שלו, קופר.

שחקן הכנף מתואר בסלובניה כמי שהרשים את הצוות המקצועי של אלומיניי כבר בדקות המעטות שקיבל, כשהוכיח יכולת להשפיע על המשחק גם בזמן מוגבל. 

ההשאלה לאלומיניי נתפסה כהזדמנות אסטרטגית עבור סולה לצבור ניסיון משמעותי, כאשר בקופר עוקבים מקרוב אחר התקדמותו לאורך העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */