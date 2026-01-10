דקה 1: דונקסטר רוברס - סאות'המפטון 0:0

סאות’המפטון משחקת בשעה זו מול דונקסטר רוברס במסגרת הסיבוב השלישי של הגביע האנגלי, והמשחק מסמן רגע מיוחד עבור דניאל פרץ, שעורך בכורה בין הקורות של המועדון. השוער הישראלי, שהצטרף לאחרונה לקבוצה, קיבל את ההזדמנות הראשונה שלו והחל את דרכו באנגליה דווקא במפעל הגביע, במשחק חוץ מול יריבה מהליגה השלישית.

פרץ הגיע לסאות’המפטון בהשאלה מבאיירן מינכן, לאחר שסיים את דרכו בהמבורג כבר בתחילת חלון ההעברות של ינואר. הוא נצפה עם הסגל בדרכו למשחק, והצוות המקצועי החליט להעניק לו דקות ראשונות, כחלק מהרצון לרענן את ההרכב אחרי לוח משחקים עמוס במיוחד. בסאות’המפטון מקווים שהמשחק הזה יסייע גם להחזיר ביטחון, לאחר רצף של שישה משחקי ליגה ללא ניצחון בצ’מפיונשיפ.

מאמן הקבוצה, טונדה אקרט, הדגיש לפני ההתמודדות כי בכוונתו להציב את ההרכב שנותן את הסיכוי הגבוה ביותר לניצחון, אך נמנע מהתחייבות לשמות ספציפיים. לדבריו, כל שחקני הסגל נחשבים כשירים ומוכנים, וההכרעה נעשית בהתאם למצב ולצרכים של המשחק עצמו. מעבר למשמעות הספורטיבית, עבור פרץ מדובר בצעד ראשון וחשוב בפרק חדש בקריירה, בתקווה לבסס את מעמדו ולהמשיך לקבל הזדמנויות בהמשך הדרך.

מחצית ראשונה: