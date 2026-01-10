יום שבת, 10.01.2026 שעה 13:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2439-3018מכבי נתניה6
2327-2917הפועל פ"ת7
2324-2117בני סכנין8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

הפועל ירושלים במו"מ עם החלוץ מרקו רקוניאץ

האדומים מהבירה מנהלים מגעים עם המונטנגרי (1.91 מ') שמשחק באופי כרתים היוונית. בעבר שיחק תחת לאזטיץ', אבל בעונה הזו מיעט לשחק וכבש רק שער אחד

|
מרקו רקוניאץ (IMAGO)
מרקו רקוניאץ (IMAGO)

האם נמצא הרכש שישנה את העונה של הפועל ירושלים? האדומים מהבירה שעדיין נמצאים מתחת לקו האדום, מנהלים מגעים על צירופו של החלוץ המונטנגרי, מרקו רקוניאץ בן ה-25, שמתנשא לגובה של 1.91 מטר ומשחק באופי כרתים מהליגה היוונית.

רקוניאץ הגיע לאופי כרתים מלוקומוטיב מוסקבה הרוסית בהעברה חופשית בחודש מרץ, אבל העונה הוא מיעט לשחק. החלוץ מרבה לעלות מהספסל במשחקי הליגה ומקבל דקות מועטות כשהוא כבש העונה רק שער אחד ב-17 משחקים בכל המסגרות.

בסך הכל שיחק העונה רקוניאץ 347 דקות במדי אופי כרתים ורק בגביע היווני הוא קיבל קצת יותר הזדמנויות. שם גם הגיע השער היחיד שלו העונה – בניצחון 1:3 על אירקליס בשלהי חודש אוקטובר.

מרקו רקוניאץ (IMAGO)מרקו רקוניאץ (IMAGO)

בעברו שיחק רקוניאץ גם בכוכב האדום בלגרד כמושאל מלוקומוטיב מוסקבה. הקבוצה הרוסית הרבתה להשאיל אותו בשנים האחרונות – גם לבאצ’קה טופולה הסרבית ולדיושגיור ההונגרית, לפני שעזב סופית וחתם בכרתים. אגב, בבאצ’קה טופולה רקוניאץ שיחק תחת מאמן מכבי ת”א הנוכחי, ז’רקו לאזטיץ’, תחתיו כבש שלושה שערים ובישל שלושה נוספים ב-28 משחקים. יש לציין שהוא חתם בקבוצה היוונית עד קיץ 2027, כך שדרושים דמי העברה.

כידוע, הפועל ירושלים זקוקה נואשות לחיזוק בהתקפה. היא כבשה העונה רק 16 שערים ב-18 מחזורים ורק מכבי בני ריינה כבשה פחות ממנה (15).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */