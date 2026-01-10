ילדים א': ניצחון ליגה שמיני להפועל כפר שלם

קבוצת ילדים א' של הפועל כפר שלם ממשיכה לעשות חיל בליגת דן. אחרי שהגיעה עד לשלב 32 הגדולות של גביע המדינה, רשמה הקבוצה שלושה ניצחונות בארבעת משחקי הליגה האחרונים, והיא עומדת על המאזן השני בטיבו בליגת דן המאתגרת.



ביוום חמישי האחרון ניצחה הפועל כפר שלם 2:3 את מכבי יפו במשחק ליגה המהווה מעין דרבי אזורי, שכן שתי הקבוצות מייצגות אותה רשות מקומית. המחצית הראשונה הייתה בשליטת כפר שלם והסתיימה ביתרון 0:2 לזכותה. בדקה ה-10 עילאי דיזאני, מלך שערי הקבוצה, כבש את שערו התשיעי העונה. בדקה ה-30 נועם מיכאלוביץ' הכפיל את יתרונה של כפר שלם ל-0:2.



מכבי יפו פתחה את המחצית השנייה טוב יותר וחילופים התקפיים שביצע המאמן לזר סטרוסטה עזרו להביא מפנה. בדקה ה-46 שער שישי העונה שכבש מלך שערי יפו, ירין טל פלג, צימק את יתרונה של כפר שלם ל-1:2 בבעיטה מרחוק. בדקה ה-64 שילה מיטרני, בשערו הראשון העונה, קבע שוויון 2:2.



הפועל כפר שלם נכנסה לעניינים מחדש, ובדקה ה-70, איתי עופרי, האחיין של שחקן העבר, יניב עופרי, הוכשל ברחבת יפו. את בעיטת הפנדל ניגש לבצע נועם מיכאלוביץ', שהשלים צמד אישי, כבש את שערו השישי העונה וסלל את דרכה של קבוצתו לניצחון 2:3.

שחקני ילדים א' של כפר שלם (באדיבות המועדון)





קבוצת ילדים א' של הפועל כפר שלם מסומנת כקבוצת דגל במועדון, על כן מי שתפס פיקוד על אימון הקבוצה הוא המנהל המקצועי, יניב עופרי - בעבר חלוץ מצטיין בנבחרות הצעירות של ישראל, שידע ימים יפים ומוצלחים כשחקן בוגרים בשתי הליגות הבכירות במדיהן של קבוצות רבות, בראשן שמשון ת"א - קבוצת האם שלו - והפועל פ"ת - בשורותיה כבש 14 שערים בעונת 96/97, בה התמודדה הקבוצה על אליפות המדינה.

בחמש העונות האחרונות בתפקיד התווה דרך שעזרה למחלקת הנוער החדשה בנוף הכדורגל, הן למלא את השורות בכל השנתונים והן להוביל את קבוצות הדגל. בקבוצה זו יניב עופרי נהנה מקשר משפחתי, שכן את הקבוצה מנהל אחיו, אייל - אביו של איתי עופרי. לדבריו של יניב, העניין מוסיף להוויה המשפחתית, אך על המגרש אין הנחות.



יניב עופרי סיכם את המשחק: "בגדול, החצי ראשון היה ממש בשליטה שלנו. החצי השני ממש חלש שלנו, יפו עלתה הרבה יותר טוב, השחקנים שלי כנראה זלזלו ולא הגיעו לחצי השני בכלל, ויפו ידעה לנצל את זה. בסך הכל הכללי אנחנו מרוצים מהילדים ומהתקדמות שלהם העונה. עברנו לליגה חזקה, הרבה חשבו שנהיה מהקבוצות הפחות טובות בליגה, אך השגנו עד כה מאזן נקודות זהה לזה של הפועל מרמורק, ששיחקה משחק אחד פחות. נמשיך בעבודה המאומצת במטרה להגיע לשנתון נערים ג' מוכנים וטובים יותר".