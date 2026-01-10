"נפגשתי עם מסי ולא דיברנו בכלל על המונדיאל"

אי הוודאות סביב עתידו של ליאו מסי בנבחרת ארגנטינה, ובעיקר סביב האפשרות שייקח חלק במונדיאל 2026, ממשיכה ללוות את הכדורגל העולמי. בגיל מתקדם ובשלב שבו כל החלטה נבחנת בקפידה, השאלה האם הקפטן האגדי ימשיך עד הטורניר הבא עדיין פתוחה. על הרקע הזה, מאמן נבחרת ארגנטינה, ליונל סקאלוני, התייחס למצבו של מסי, לשיחות שקיים איתו ולגישה שבה בוחרים לנהוג בנבחרת בשלב הנוכחי.

סקאלוני סיפר כי נפגש עם מסי לאחרונה, וציין שהם דיברו על נושאים רבים אך לא על המונדיאל. לדבריו, “יש עוד זמן ואין צורך להעמיס עליו או ללחוץ. צריך לתת לו להיות רגוע ולקבל את ההחלטה שהוא צריך לקבל. אחר כך נחשוב מה הכי טוב לנבחרת בהתאם לכך. כרגע דיברנו על דברים אחרים, לא על השאלה אם הוא יהיה במונדיאל או לא”. המאמן הדגיש כי ההתנהלות הזו נובעת מהרצון לשמור על השקט של מסי ולא להעמיד אותו במרכז לחץ מיותר.

בהמשך התייחס סקאלוני לאופי של מסי ולתרומה שלו מעבר ליכולת המקצועית: “מי שמכיר אותו יודע שהוא לעולם לא נרגע. הוא תחרותי מלידה, רוצה לנצח, רוצה לשחק ותמיד רוצה להיות שם. זה חשוב מאוד, במיוחד עבור החברים שלו לנבחרת, שרואים את הקפטן מתנהג כך ורוצים להגיע ולשחק עבור הנבחרת בכל מקום. הוא תמיד רוצה להיות שם”. לדברי המאמן, הגישה הזו מקרינה על כל הסגל ומשמרת רמת מחויבות גבוהה.

ליאו מסי וליונל סקאלוני (IMAGO)

סקאלוני הוסיף כי בתקופה האחרונה הוא נפגש ודיבר עם מרבית שחקני הסגל, כחלק מההכנה למה שצפוי בהמשך. “חשוב לעשות את זה. התחרותיות זורמת אצל השחקנים בדם. מי שנמצא בפנים לא רוצה לצאת, ואלה שמאחור דוחפים קדימה”, אמר. במקביל הוא התייחס גם למפגש האפשרי עם ספרד בעתיד וציין את ההערכה שלו למאמנה, לואיס דה לה פואנטה, והבהיר שאם ארגנטינה לא תזכה והוא כן, הוא יוכל לשמוח גם עבורו. מבחינת ארגנטינה, המסר ברור: לשמור על יציבות, על תחרותיות, ולתת לזמן ולמסי עצמו לקבוע את הפרק הבא.