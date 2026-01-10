"אמבפה? נראה מה הסיכונים, אנחנו לא קמיקזות"

מאמן ריאל מדריד צ’אבי אלונסו מגיע לגמר הסופר קאפ כשהוא מציג קו ברור ושקט, כזה שמאפיין את המסע שהוא בונה בריאל מדריד מאז כניסתו לתפקיד. בלי הצהרות מיותרות ובלי להיגרר לרעש שמסביב, אלונסו מדגיש תהליך, מחויבות ודיוק, ומקרין ביטחון בגישה שלו ובשחקנים. לקראת המשחק, דיבר במסיבת עיתונאים ושפך אור על מצבו של קיליאן אמבפה.

“זה משחק מיוחד. רצינו להיות כאן מהרגע שראינו את הסופר קאפ בלוח השנה. נצטרך להמתין לאימון של אחר הצהריים, אבל זה גמר, ואנחנו צריכים לדעת איך להתחרות כדי לנצח אותו. אנחנו מוכנים”, אמר אלונסו.

מה מצבו של אמבפה?

“הוא הרבה יותר טוב. הרעיון הראשוני היה שהוא כשיר רק למשחק מול אתלטיקו, ולכן החלטנו לא למהר איתו, אבל אם נגיע לגמר, ובהתאם לאיך שהוא ירגיש, הוא יצטרף. אחרי האימון היום יהיה לנו את כל המידע כדי להעריך את מצבו ולראות אם הוא מוכן לפתוח או לשחק פחות”.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

איך משפיעה מנוחה של 24 שעות?

“כך יצא בהגרלה. אנחנו לא יכולים לשנות את זה. אנחנו צריכים לנצל את הזמן שיש לנו בצורה הטובה ביותר כדי להתכונן לגמר מול קבוצה תובענית. יש כאן היבט מנטלי, רגשי וגם מקצועי. אנחנו חייבים להתכונן בצורה הטובה ביותר”.

איך ההגנה מתגבשת לקראת המשחק?

“הם טובים יותר. נתאמן היום אחר הצהריים ונחליט. אנחנו חווים יותר חוסר יציבות בהגנה, ויש שחקנים שמשקיעים מאמץ נוסף. אבל אנחנו מתמודדים עם זה. המאמץ הזה יפחית את חוסר הנוחות, והאנרגיה תהיה טובה”.

מוזר שריאל מדריד לא נחשבת לפייבוריטית, מה התחושה שלך לגבי זה?

“הכול יכול לקרות. אנחנו ממוקדים במה שאנחנו צריכים לעשות ובאיך לשחק את המשחק. יש לנו ביטחון שננצח”.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

האם שווה לקחת סיכון עם אמבפה ולשלב אותו בהגנה?

“צריך למדוד את הסיכון, להבין מה מונח על הכף ולקחת אחריות על ההחלטות. אנחנו לא קמיקזות בקבלת החלטות. זה סיכון מחושב”.

איך אתה מתמודד עם המצב הנוכחי של ויניסיוס?

“כל שחקן הוא שונה. צריך להיות חכם בכל סיטואציה. ויני הוא שחקן רגשי, וצריך לדעת להיות שם בשבילו. החברים לקבוצה והצוות המקצועי דואגים שהוא יבין. זה עניין של תזמון. הוא יחזור לשיא שלו ויהיה מכריע. אנחנו בהחלט צריכים אותו”.

איך מרגישים את התמיכה בריאל מדריד בסעודיה?

“הרגשנו את זה. שמנו לב לזה. זה קורה בכל העולם. זה המועדון הגדול ביותר. אנחנו אסירי תודה. היינו שמחים להרגיש את זה שוב”.

אוהדי ריאל מדריד (רויטרס)

האם תיגש למשחק באותה צורה כמו זה שבברנבאו?

“התשובה דומה למה שאמרתי לפני המשחק מול אתלטיקו. המשחק בוונדה מטרופוליטנו לא היה נקודת ייחוס, אבל לא שכחנו אותו. עכשיו זה אותו הדבר. ההקשר יכול להיות שונה. למשחק יהיו רגעים מכל סוג. ביטחון ואנרגיה מתאימה יהיו חשובים מאוד”.

האם צמצום ההשפעה של פדרי בעדיפות?

“אנחנו מכירים היטב את ברצלונה. אין סודות. אנחנו צריכים לשחק משחק שלם. יש הרבה שחקנים, פדרי הוא אחד מהם. יש גם אחרים שהם חשובים”.

איך מערכת היחסים שלך עם השחקנים?

“פרויקטים מתפתחים עם הזמן. אנחנו כאן קצת יותר מארבעה חודשים. אנחנו מתקדמים בכדורגל שלנו, ברגשות ובחיבור הקבוצתי. אנחנו מרגישים מחוברים לשחקנים. למשחקים האלה יכולה להיות השפעה גדולה על ההמשך. השחקנים מחויבים לרגע הנוכחי ולמה שמצפה לנו קדימה. זה לא יהיה מכריע, אבל זה יהיה חשוב”.

שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

מה אתה חושב על לאמין ימאל?

“אני לא אהיה זה שיגלה משהו חדש. הרמה שהוא מציג היא פנטסטית. הוא שחקן שונה. הוא לא משנה את ההכנה שלנו. הוא שחקן שיכול לשנות משחק, אבל הגישה שלנו נשארת אותה גישה”.

האם הקלאסיקו יכול לעזור לוויניסיוס?

“ויני היה מכריע בגמרים. אני מקווה לראות אותו מחייך”.