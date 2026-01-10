יום שבת, 10.01.2026 שעה 11:33
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%3688-392433דטרויט פיסטונס
67%3639-391633בוסטון סלטיקס
62%3688-378932פילדלפיה 76'
59%3670-377532ניו יורק ניקס
56%3856-389134טורונטו ראפטורס
54%4103-416035קליבלנד קאבלירס
53%3769-382932מיאמי היט
48%3822-380033אורלנדו מג'יק
48%3968-386533שיקגו בולס
47%4266-425936אטלנטה הוקס
44%3912-381334מילווקי באקס
35%3936-392034שארלוט הורנטס
32%3544-339531ברוקלין נטס
27%4080-375033וושינגטון וויזארדס
18%4110-378134אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%3586-397333אוקלהומה ת'אנדר
68%4017-419434דנבר נאגטס
68%3908-407834מינסוטה טימברוולבס
68%3508-367731סן אנטוניו ספרס
65%3427-368431יוסטון רוקטס
61%3600-355531לוס אנג'לס לייקרס
61%3696-380833פיניקס סאנס
57%3953-407035גולדן סטייט ווריורס
49%4146-408435פורטלנד בלייזרס
38%3948-383134דאלאס מאבריקס
38%3977-390434ממפיס גריזליס
36%4171-399433יוטה ג'אז
36%3727-367233לוס אנג'לס קליפרס
25%4396-412136ניו אורלינס פליקנס
24%4142-374134סקרמנטו קינגס

"ערב שהיה שייך לדוראנט הפך לערב של אבדיה"

כוכב יוסטון עקף את צ'מברליין, אבל הישראלי גנב את ההצגה: "קלקל לדוראנט ועשה את ההבדל כשהכי היו זקוקים לו". וגם: מה אגדת ה-NBA אמר על הישראלי?

|
קווין דוראנט מחבק את דני אבדיה (רויטרס)
קווין דוראנט מחבק את דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה מאשר שהוא נמצא ברצף הטוב ביותר שלו העונה. עם 20 נקודות, 6 אסיסטים ו-3 ריבאונדים, הפורוורד הישראלי היה גורם מרכזי בניצחון 105:111 של פורטלנד על יוסטון, שהיה גם הניצחון החמישי ברציפות של הקבוצה בתקופה מצוינת.

לאורך רוב המשחק ההתמודדות הייתה צמודה, אך ברבע האחרון אבדיה לקח פיקוד, ושם גם הגיע רגע השיא שלו. כשהוא נכנס לרבע האחרון עם 13 נקודות ו-12 דקות על השעון, הוא קלע 7 מתוך 12 הנקודות האחרונות של פורטלנד, הוסיף חטיפה ומסר אסיסט מכריע. “רגוע, אגרסיבי ומקבל החלטות נכונות, הוא עשה את ההבדל בדיוק ברגעים שבהם הבלייזרס היו זקוקים לכך ביותר”, פרגנו בתקשורת בארה”ב.

הניצחון הזה סימן את השני ברציפות של פורטלנד על יוסטון בתוך יומיים בלבד, ואישר את השיפור הקבוצתי בתקופה האחרונה. בשמונת המשחקים האחרונים ניצחה פורטלנד 7 פעמים, כשההפסד היחיד הגיע מול אוקלהומה, אחת הקבוצות החזקות בליגה. עם מאזן מאוזן של 20 ניצחונות ו-19 הפסדים, פורטלנד מדורגת במקום ה-9 במערב ותופסת מקום בטורניר הפלייאין.

אבדיה וקלינגן (רויטרס)אבדיה וקלינגן (רויטרס)

“מעבר למספרים, ההשפעה של אבדיה ברורה לעין. הוא אגרסיבי יותר בהתקפה, משמעותי ביצירת מצבים לחברים, ומחויב לא פחות בצד ההגנתי. הוא הפך לבורג מרכזי במשחק של פורטלנד, במיוחד במשחקים צמודים. ברקע מתחיל לעלות נושא נוסף: משחק האולסטאר. כל הופעה ברמה כזו מחזקת את המעמד של אבדיה בשיח סביב הנושא. אם היכולת הזו תישמר לאורך זמן, הרעיון לראות את הישראלי באירוע הדגל של ה-NBA כבר לא נשמע מופרך”, מוסיפים בארה”ב.

“ערב שהיה אמור להיות מוקדש למקום של קווין דוראנט בהיסטוריה, הפך בסופו של דבר לערב של דני אבדיה ושל פורטלנד, ששיבשו את התוכניות וקלקלו לדוראנט”, הוסיפו בארצות הברית, “דוראנט אמנם טיפס בטבלת הקלעים של כל הזמנים ב-NBA, אך הבלייזרס הם אלה שיצאו עם הניצחון. דוראנט סיים את הערב עם 30 נקודות ועקף את ווילט צ’מברליין בדרך למקום השביעי בטבלת הקלעים של כל הזמנים”.

קווין דוראנט ודני אבדיה (רויטרס)קווין דוראנט ודני אבדיה (רויטרס)

דוראנט עצמו אמר על אבדיה: "כבר עכשיו הוא כוכב בגיל 25. החוזקה הגדולה ביותר שלו היא ההגעה לקו העונשין דרך הכניסות לסל. זה פותח חלק ניכר מהמשחק שלו, ההגנות לא יכולות להיות כל כך פיזיות נגדו. אי אפשר לשמור עם הידיים מול שחקנים כמוהו, כי הוא יעניש אותך".  הכוכב הוותיק פרגן: “אני אוהב את מה שדני עושה העונה, מקווה שימשיך ביכולת שלו בהמשך העונה”.

הכוכב שעתיד להיכל התהילה עומד כעת על 31,435 נקודות בקריירה, ורחוק 106 נקודות בלבד מלעקוף את דירק נוביצקי בדרך למקום השישי. אולם בעוד הערב היה שייך לדוראנט ברמה האישית, התוצאה כאמור נטתה לטובת פורטלנד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */