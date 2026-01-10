"ערב שהיה שייך לדוראנט הפך לערב של אבדיה"

דני אבדיה מאשר שהוא נמצא ברצף הטוב ביותר שלו העונה. עם 20 נקודות, 6 אסיסטים ו-3 ריבאונדים, הפורוורד הישראלי היה גורם מרכזי בניצחון 105:111 של פורטלנד על יוסטון, שהיה גם הניצחון החמישי ברציפות של הקבוצה בתקופה מצוינת.

לאורך רוב המשחק ההתמודדות הייתה צמודה, אך ברבע האחרון אבדיה לקח פיקוד, ושם גם הגיע רגע השיא שלו. כשהוא נכנס לרבע האחרון עם 13 נקודות ו-12 דקות על השעון, הוא קלע 7 מתוך 12 הנקודות האחרונות של פורטלנד, הוסיף חטיפה ומסר אסיסט מכריע. “רגוע, אגרסיבי ומקבל החלטות נכונות, הוא עשה את ההבדל בדיוק ברגעים שבהם הבלייזרס היו זקוקים לכך ביותר”, פרגנו בתקשורת בארה”ב.

הניצחון הזה סימן את השני ברציפות של פורטלנד על יוסטון בתוך יומיים בלבד, ואישר את השיפור הקבוצתי בתקופה האחרונה. בשמונת המשחקים האחרונים ניצחה פורטלנד 7 פעמים, כשההפסד היחיד הגיע מול אוקלהומה, אחת הקבוצות החזקות בליגה. עם מאזן מאוזן של 20 ניצחונות ו-19 הפסדים, פורטלנד מדורגת במקום ה-9 במערב ותופסת מקום בטורניר הפלייאין.

אבדיה וקלינגן (רויטרס)

“מעבר למספרים, ההשפעה של אבדיה ברורה לעין. הוא אגרסיבי יותר בהתקפה, משמעותי ביצירת מצבים לחברים, ומחויב לא פחות בצד ההגנתי. הוא הפך לבורג מרכזי במשחק של פורטלנד, במיוחד במשחקים צמודים. ברקע מתחיל לעלות נושא נוסף: משחק האולסטאר. כל הופעה ברמה כזו מחזקת את המעמד של אבדיה בשיח סביב הנושא. אם היכולת הזו תישמר לאורך זמן, הרעיון לראות את הישראלי באירוע הדגל של ה-NBA כבר לא נשמע מופרך”, מוסיפים בארה”ב.

“ערב שהיה אמור להיות מוקדש למקום של קווין דוראנט בהיסטוריה, הפך בסופו של דבר לערב של דני אבדיה ושל פורטלנד, ששיבשו את התוכניות וקלקלו לדוראנט”, הוסיפו בארצות הברית, “דוראנט אמנם טיפס בטבלת הקלעים של כל הזמנים ב-NBA, אך הבלייזרס הם אלה שיצאו עם הניצחון. דוראנט סיים את הערב עם 30 נקודות ועקף את ווילט צ’מברליין בדרך למקום השביעי בטבלת הקלעים של כל הזמנים”.

קווין דוראנט ודני אבדיה (רויטרס)

דוראנט עצמו אמר על אבדיה: "כבר עכשיו הוא כוכב בגיל 25. החוזקה הגדולה ביותר שלו היא ההגעה לקו העונשין דרך הכניסות לסל. זה פותח חלק ניכר מהמשחק שלו, ההגנות לא יכולות להיות כל כך פיזיות נגדו. אי אפשר לשמור עם הידיים מול שחקנים כמוהו, כי הוא יעניש אותך". הכוכב הוותיק פרגן: “אני אוהב את מה שדני עושה העונה, מקווה שימשיך ביכולת שלו בהמשך העונה”.

הכוכב שעתיד להיכל התהילה עומד כעת על 31,435 נקודות בקריירה, ורחוק 106 נקודות בלבד מלעקוף את דירק נוביצקי בדרך למקום השישי. אולם בעוד הערב היה שייך לדוראנט ברמה האישית, התוצאה כאמור נטתה לטובת פורטלנד.