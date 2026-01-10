"מה שריאל תעשה עם אלונסו - לא העבודה שלי"

מאמן ברצלונה האנזי פליק התייחס לקראת המפגש מול ריאל מדריד בגמר הסופר קאפ, והבהיר כי קבוצתו ממוקדת בעצמה ולא בזהות היריבה או בשמות שממול. פליק הדגיש את החשיבות של משחק קבוצתי, מחויבות מלאה לאורך 90 דקות והיצמדות לסגנון של ברצלונה, תוך שהוא מבהיר כי בגמר אין פייבוריטיות וכי ההכרעה תגיע דרך עבודה משותפת, ריכוז וקבלת החלטות נכונות ברגעי המפתח.

איך אתה מרגיש לגבי המשחק הזה? מה אתה מצפה מהשחקנים שלך?

”אני חושב שכולם מעריכים את זה שהם משחקים בגמר מול ריאל מדריד. אנחנו יכולים לזכות בתואר. נשחק כקבוצה. זה מה שאני רוצה לראות. זה הדבר הכי חשוב”.

מה אתה חושב על המצב הנוכחי של ריאל מדריד?

”יש להם שחקנים נהדרים. האיכות באמת גבוהה. זה כל מה שאני יכול להגיד. אני מתמקד בקבוצה שלי. זאת ריאל מדריד. אין מוטיבציה גדולה יותר”.

מה יותר חשוב, יציבות עם אריק כ-6 או פרנקי עם פדרי?

”נראה מה יקרה. בסוף יש לנו הרבה אפשרויות. אריק יכול לשחק, גם פרנקי. יש לנו את האימון האחרון שלנו הערב ונראה. נחליט מי יפתח”.

אם אתה מנצח, זה נותן אנרגיה לקבוצה וגם מגדיל ספקות אצל ריאל מדריד?

”אני מתמקד רק בקבוצה שלי. זה רק משחק אחד. אם אתה מנצח, זה נותן לך יותר ביטחון, זה טבעי. אנחנו תמיד חושבים חיובי. אנחנו רוצים להציג את הרמה הכי טובה שלנו. יש לי תחושה טובה לגבי הקבוצה. מה שריאל מדריד עושה עם המאמן שלה זה לא התפקיד שלי”.

ראית את הדרבי? אמבפה הגיע לג'דה, זה משנה את התוכניות שלך? אתה מודאג?

”אמבפה הוא החלוץ הטוב ביותר כרגע. הוא שחקן ברמה עולמית”.

אתה מבין למה אומרים שברצלונה היא הפייבוריטית?

”גמר הוא גמר, וקלאסיקו זה שונה. זה מה שכולם רוצים לראות. ננסה לנצח ולתת את המקסימום שלנו. אבל אנחנו לא מתייחסים לדברים האלה”.

האם תרגלתם פנדלים או שאתם הולכים לתרגל היום אחר הצהריים?

”השחקנים תמיד מתרגלים אותם אחרי אימון. זה רגיל”.

מה מצבו של לאמין ימאל?

“הוא יכול לפתוח. כולם מוכנים לפתוח או להיות מחליפים”.

כמה חשוב באלדה להתקפה ולאיזון ההגנתי?

”מגנים הם עמדה מאוד חשובה בכדורגל המודרני. הוא שיחק מצוין מול אתלטיק, אבל במשחק הקרוב זה שונה. חשוב שהוא יהיה בשיא שלו. אנחנו צריכים אותם בשיא שלהם”.

כבר החלטת על ההרכב שיפתח? האם תשנה את מספר 9 שלך?

”נראה. נשאר לנו עוד אימון אחרון אחד, ואחריו נחליט מה אנחנו צריכים. יש לנו אפשרויות בכל עמדה, וכולן טובות. הדבר החשוב הוא לנצח בגמר ולקבל את ההחלטות הנכונות בשביל הקבוצה”.

יש רצון לנקמה?

”זה היה רק משחק אחד. אחר כך חזרנו, התמקדנו במה שהיה צריך, ושיחקנו הרבה יותר טוב. זה רק משחק אחד. אנחנו תמיד רוצים לנצח, וזה מה שחשוב. הקבוצה מאוד מרוכזת, ואני מאוד שמח מזה. יש עוד דרך ארוכה עד סוף העונה”.

יש פייבוריטים בגמר הזה?

”לא. זה גמר. בשבילי זה תמיד ככה. שני משחקים הפרידו בינינו לבין תואר, ועכשיו נשאר רק אחד. זה 90 דקות. אם כולנו נעבוד 100% אחד בשביל השני וכקבוצה, זה מה שאני רוצה לראות”.

איך האווירה בסעודיה בהשוואה לברצלונה?

”מאוד הערכתי את האווירה מול אתלטיק. הדשא, האצטדיון מדהימים. הכול נהדר. זה פנטסטי”.

איך אתם מתכוננים לאמבפה?

”אולי אתם יכולים לעזור לי. כמה קלאסיקו שיחקנו מולו? כמה ניצחנו? הפסדנו רק אחד. אני יודע שהוא שחקן פנטסטי. נתאים את עצמנו קצת, אבל זה לא רק אמבפה, זה ריאל מדריד, לחשוב איך אנחנו הולכים לשחק ומה יכול לקרות. אנחנו ממוקדים בגישה שלנו. בלשחק את הסגנון שלנו, שהוא שונה מזה של ריאל מדריד”.