במפגש הראשון ביניהם ב-2026: אלקראס גבר על סינר

קרלוס אלקראס פתח את 2026 בניצחון יוקרתי על יאניק סינר, כשגבר עליו במפגש ראווה בדרום קוריאה. הספרדי ניצח 5:7 ו-6:7, וסגר את ההתמודדות אחרי 1:48 שעות, באירוע שנועד לספק הצצה מוקדמת לכושר של שניים מהשמות הגדולים בטניס העולמי לקראת פתיחת העונה.

למרות שמדובר במשחק ראווה, האווירה סביבו הייתה של אירוע ענק. האולם התמלא, העניין התקשורתי היה גבוה, ושני השחקנים הגיעו כדי להראות חדות על משטח מהיר במיוחד, כזה שמקשה על חילופים ארוכים ומעניק יתרון למי שמצליח להכתיב מהלכים ראשונים עם ההגשה. הקצב המהיר והנקודות הקצרות יצרו משחק צמוד, כזה שהלך והתכנס לסיום דרמטי.

במערכה הראשונה אלקראס היה יציב יותר ברגעים החשובים וניצל טעויות מאוחרות של סינר כדי להכריע 5:7. במערכה השנייה סינר הצליח להישאר קרוב, שמר על משחקונים חשובים והביא את הסיום לשובר שוויון, שם אלקראס שמר על קור רוח, לחץ בנקודות המפתח וסיים את הערב עם ניצחון בשתי מערכות.

מעבר לטניס עצמו, גם הצד הכלכלי היה חלק מהסיפור, כאשר ההערכה היא שכל אחד מהשניים גרף סכום של כ-2.3 מיליון דולר עבור ההופעה. אלקראס יוצא מהאירוע הזה עם עוד ניצחון יוקרתי על יריבו הגדול, תוצאה שמוסיפה ביטחון לקראת המסע הבא, ומחזירה את הדו קרב הזה למרכז הבמה כבר בתחילת השנה.