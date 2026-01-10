יום שבת, 10.01.2026 שעה 09:59
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2127-2419ריאל סוסיאדד10
2125-1519חטאפה11
2029-2418סביליה12
1921-1818אוססונה13
1921-1518אלאבס14
1921-1418ראיו וייקאנו15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

"איך לא ארצה לנסות לפרוץ לדשא בסופר קאפ"

הפורץ המפורסם בעולם, ג'ימי ג'אמפ, שנגע בגביע העולם וזרק דגל בארסה על פיגו, חוזר - אולי כבר מחר או בפינליסימה בין "הבן של אלוהים לבן של אללה"

|
ג'ימי ג'אמפ מגיע לגביע העולם (IMAGO)
ג'ימי ג'אמפ מגיע לגביע העולם (IMAGO)

ז’אומה מארקט, המוכר לכל עולם הספורט כג’ימי ג’אמפ, שוב מספק כותרות – והפעם עם הצהרה שמדליקה נורות אדומות אצל מארגני האירועים הגדולים. הפורץ המפורסם בעולם, שהתפרסם בפריצות למגרשים בגמרים הגדולים ביותר, מודה כי חזר לו השיגעון והוא מכוון גבוה: על הפרק גמר הסופר קאפ הספרדי מחר (ראשון, 21:00) בין ברצלונה לריאל מדריד ואפילו הפינליסימה. “זה לגמרי בראש שלי”, אמר בראיון בספרד, והבהיר כי הרצון לחזור לבמה הגדולה חזק מתמיד.

ג’ימי ג’אמפ הקטלוני שנאלץ בעבר לעזוב לגרמניה בעקבות קנסות כבדים שהצטברו נגדו לאור פריצותיו הרבות למגרשים, מספר כי החזרה לאור הזרקורים הגיעה לאחרונה בעקבות פעולה מתוקשרת בליגות הנמוכות בקטלוניה. מאז, לדבריו, צעירים רבים פונים אליו ודוחפים אותו לשוב. “ג’ימי ג’אמפ זה בן אדם רגיל, אבל עם כישרון מיוחד – לקפוץ ולהשאיר חותם”, הסביר, כשהוא מדגיש שכיום הוא מנסה לעשות זאת במסגרת מתוכננת וחוקית יותר.

ברקע הדברים עומדים הזיכרונות מגמרים אייקוניים: מגמר יורו 2004, אז השליך דגל ברצלונה לעבר לואיס פיגו במדי פורטוגל, דרך פריצות לקלאסיקו בקאמפ נואו ובסנטיאגו ברנבאו, ועד השיא הגדול מבחינתו – גמר מונדיאל 2010, אז נגע בגביע העולם עם ברטינה (הכובע האדום המזוהה איתו) על הראש. “זה היה הרגע הכי גדול שלי”, סיפר בהתרגשות. מנגד, הוא לא שוכח גם את המחיר: קנסות של עשרות אלפי אירו, כולל 60 אלף על פריצה לקלאסיקו במדריד.

גג'ימי ג'אמפ זורק דגל בארסה על פיגו ביורו (IMAGO)

כעת, הפוקוס שלו מופנה קדימה. “איך לא ארצה לנסות לפרוץ לסופר קאפ?”, תהה, ואף הוסיף משפט שעורר סערה: “בפינליסימה נפגשים הבן של אלוהים (מסי) והבן של אללה (לאמין ימאל). מבחינתי לשים ברטינה על לאמין ימאל זה השיא”.

גג'ימי ג'אמפ עם מסי (IMAGO)
הצגה בברנבאו: גרסיה בשלושער בכורה!

למרות הביקורת הרבה שספג לאורך השנים, ג’ימי ג’אמפ טוען כי תמיד פעל מתוך רצון להעביר מסר של חופש ולא לשם פרובוקציה בלבד. “אני מקבל כל ביקורת, כל עוד יש כבוד”, סיכם. אבל דבר אחד ברור: לקראת הסופר קאפ והפינליסימה, הסיפור של ג’ימי ג’אמפ רחוק מלהיגמר – וגורמי האבטחה כבר יודעים שיש להם סיבה טובה להישאר דרוכים.

