"איך לא ארצה לנסות לפרוץ לדשא בסופר קאפ"

ז’אומה מארקט, המוכר לכל עולם הספורט כג’ימי ג’אמפ, שוב מספק כותרות – והפעם עם הצהרה שמדליקה נורות אדומות אצל מארגני האירועים הגדולים. הפורץ המפורסם בעולם, שהתפרסם בפריצות למגרשים בגמרים הגדולים ביותר, מודה כי חזר לו השיגעון והוא מכוון גבוה: על הפרק גמר הסופר קאפ הספרדי מחר (ראשון, 21:00) בין ברצלונה לריאל מדריד ואפילו הפינליסימה. “זה לגמרי בראש שלי”, אמר בראיון בספרד, והבהיר כי הרצון לחזור לבמה הגדולה חזק מתמיד.

ג’ימי ג’אמפ הקטלוני שנאלץ בעבר לעזוב לגרמניה בעקבות קנסות כבדים שהצטברו נגדו לאור פריצותיו הרבות למגרשים, מספר כי החזרה לאור הזרקורים הגיעה לאחרונה בעקבות פעולה מתוקשרת בליגות הנמוכות בקטלוניה. מאז, לדבריו, צעירים רבים פונים אליו ודוחפים אותו לשוב. “ג’ימי ג’אמפ זה בן אדם רגיל, אבל עם כישרון מיוחד – לקפוץ ולהשאיר חותם”, הסביר, כשהוא מדגיש שכיום הוא מנסה לעשות זאת במסגרת מתוכננת וחוקית יותר.

ברקע הדברים עומדים הזיכרונות מגמרים אייקוניים: מגמר יורו 2004, אז השליך דגל ברצלונה לעבר לואיס פיגו במדי פורטוגל, דרך פריצות לקלאסיקו בקאמפ נואו ובסנטיאגו ברנבאו, ועד השיא הגדול מבחינתו – גמר מונדיאל 2010, אז נגע בגביע העולם עם ברטינה (הכובע האדום המזוהה איתו) על הראש. “זה היה הרגע הכי גדול שלי”, סיפר בהתרגשות. מנגד, הוא לא שוכח גם את המחיר: קנסות של עשרות אלפי אירו, כולל 60 אלף על פריצה לקלאסיקו במדריד.

ג'ימי ג'אמפ זורק דגל בארסה על פיגו ביורו (IMAGO)

כעת, הפוקוס שלו מופנה קדימה. “איך לא ארצה לנסות לפרוץ לסופר קאפ?”, תהה, ואף הוסיף משפט שעורר סערה: “בפינליסימה נפגשים הבן של אלוהים (מסי) והבן של אללה (לאמין ימאל). מבחינתי לשים ברטינה על לאמין ימאל זה השיא”.

ג'ימי ג'אמפ עם מסי (IMAGO)

למרות הביקורת הרבה שספג לאורך השנים, ג’ימי ג’אמפ טוען כי תמיד פעל מתוך רצון להעביר מסר של חופש ולא לשם פרובוקציה בלבד. “אני מקבל כל ביקורת, כל עוד יש כבוד”, סיכם. אבל דבר אחד ברור: לקראת הסופר קאפ והפינליסימה, הסיפור של ג’ימי ג’אמפ רחוק מלהיגמר – וגורמי האבטחה כבר יודעים שיש להם סיבה טובה להישאר דרוכים.