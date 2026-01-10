"כדי לנקום - שחקני ברצלונה רצו את ריאל בגמר"

שחקני ברצלונה רוצים לסגור את החשבון עם ריאל מדריד. שתי הענקיות של הכדורגל הספרדי ייפגשו מחר (ראשון, 21:00) בערב הסעודית בגמר של הסופר קאפ, והקטלונים עדיין לא שכחו את אירועי הקלאסיקו האחרון בליגה. “בחדר ההלבשה של בארסה העדיפו לקבל את ריאל כיריבה בגמר", נכתב ב’מונדו דפורטיבו’, “הרצון לנקום על המשחק בברנבאו היה משמעותי".

באותו משחק בברנבאו, בארסה הייתה באחת מנקודות השפל שלה בעונה הזו, במיוחד בגלל סגל חסר במיוחד ומכת הפציעות שהייתה בשיאה: ז’ואן גארסיה וראפיניה נעדרו, בעוד לאמין ימאל שיחק שהוא פצוע באופן ברור.

בברצלונה גם זוכרים היטב את האופן שבו נחגג אותו ניצחון מדרידאי, כולל מחוות ותגובות על הדשא שלא התקבלו בעין יפה בצד הקטלוני. ההפסד ההוא סימן נקודת שפל מסוימת, אך גם נקודת מפנה: מאז אותו ערב בסוף אוקטובר, בארסה נכנסה לרצף ניצחונות במפעלים המקומיים וכעת היא רוצה לזכות בתואר הראשון של העונה.

קמאבינגה, לאמין ימאל וקאררס (IMAGO)

כל שערי ה"קלאסיקו" בברנבאו | 2015-2025

בהנהלת ברצלונה עצמה הדעות היו מגוונות יותר, אך גם שם לא התעלמו מהעובדה שזכייה בקלאסיקו בגמר הסופר קאפ עשויה להיחשב כהצהרה עוצמתית, במיוחד בתקופה הנוכחית. עם זאת, על דבר אחד יש קונצנזוס מוחלט: רמת המוטיבציה בחדר ההלבשה של האנזי פליק לקראת גמר מול ריאל מדריד היא חריגה בעוצמתה.