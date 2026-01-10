יום שבת, 10.01.2026 שעה 09:19
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2127-2419ריאל סוסיאדד10
2125-1519חטאפה11
2029-2418סביליה12
1921-1818אוססונה13
1921-1518אלאבס14
1921-1418ראיו וייקאנו15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

"כדי לנקום - שחקני ברצלונה רצו את ריאל בגמר"

לא שוכחים: בקטלוניה דווח שהבלאוגרנה רוצים לסגור חשבון עם היריבה המושבעת מחר ב-21:00 בסופר קאפ, זכר לאירועי הברנבאו: "הרצון לנקום משמעותי"

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

שחקני ברצלונה רוצים לסגור את החשבון עם ריאל מדריד. שתי הענקיות של הכדורגל הספרדי ייפגשו מחר (ראשון, 21:00) בערב הסעודית בגמר של הסופר קאפ, והקטלונים עדיין לא שכחו את אירועי הקלאסיקו האחרון בליגה. “בחדר ההלבשה של בארסה העדיפו לקבל את ריאל כיריבה בגמר", נכתב ב’מונדו דפורטיבו’, “הרצון לנקום על המשחק בברנבאו היה משמעותי".

באותו משחק בברנבאו, בארסה הייתה באחת מנקודות השפל שלה בעונה הזו, במיוחד בגלל סגל חסר במיוחד ומכת הפציעות שהייתה בשיאה: ז’ואן גארסיה וראפיניה נעדרו, בעוד לאמין ימאל שיחק שהוא פצוע באופן ברור.

בברצלונה גם זוכרים היטב את האופן שבו נחגג אותו ניצחון מדרידאי, כולל מחוות ותגובות על הדשא שלא התקבלו בעין יפה בצד הקטלוני. ההפסד ההוא סימן נקודת שפל מסוימת, אך גם נקודת מפנה: מאז אותו ערב בסוף אוקטובר, בארסה נכנסה לרצף ניצחונות במפעלים המקומיים וכעת היא רוצה לזכות בתואר הראשון של העונה.

קמאבינגה, לאמין ימאל וקאררס (IMAGO)קמאבינגה, לאמין ימאל וקאררס (IMAGO)
כל שערי ה"קלאסיקו" בברנבאו | 2015-2025

בהנהלת ברצלונה עצמה הדעות היו מגוונות יותר, אך גם שם לא התעלמו מהעובדה שזכייה בקלאסיקו בגמר הסופר קאפ עשויה להיחשב כהצהרה עוצמתית, במיוחד בתקופה הנוכחית. עם זאת, על דבר אחד יש קונצנזוס מוחלט: רמת המוטיבציה בחדר ההלבשה של האנזי פליק לקראת גמר מול ריאל מדריד היא חריגה בעוצמתה.

