 מזרח 
79%3688-392433דטרויט פיסטונס
67%3639-391633בוסטון סלטיקס
62%3688-378932פילדלפיה 76'
59%3670-377532ניו יורק ניקס
56%3856-389134טורונטו ראפטורס
54%4103-416035קליבלנד קאבלירס
53%3769-382932מיאמי היט
48%3822-380033אורלנדו מג'יק
48%3968-386533שיקגו בולס
47%4266-425936אטלנטה הוקס
44%3912-381334מילווקי באקס
35%3936-392034שארלוט הורנטס
32%3544-339531ברוקלין נטס
27%4080-375033וושינגטון וויזארדס
18%4110-378134אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%3586-397333אוקלהומה ת'אנדר
68%4017-419434דנבר נאגטס
68%3908-407834מינסוטה טימברוולבס
68%3508-367731סן אנטוניו ספרס
65%3427-368431יוסטון רוקטס
61%3600-355531לוס אנג'לס לייקרס
61%3696-380833פיניקס סאנס
57%3953-407035גולדן סטייט ווריורס
49%4146-408435פורטלנד בלייזרס
38%3948-383134דאלאס מאבריקס
38%3977-390434ממפיס גריזליס
36%4171-399433יוטה ג'אז
36%3727-367233לוס אנג'לס קליפרס
25%4396-412136ניו אורלינס פליקנס
24%4142-374134סקרמנטו קינגס

מעל זאיון ומוראנט: הציון של אבדיה ב-NBA 2K

משתדרג גם במשחק: כוכב פורטלנד קיבל עדכון לציון שלו והשתווה לאמביד ולג'מאל מארי. בן שרף עלה ב-4+, בעוד וולף ירד ב-1-. ומי עם הציון הכי גבוה?

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

עונת השיא של דני אבדיה באה לידי ביטוי גם בגיימינג: בעדכון החמישי של הדירוגים במשחק NBA 2K26, הפורוורד של פורטלנד רשם עלייה נוספת והציון שלו עומד כעת על 89 (1+) - נתון שמציב אותו מעל לא מעט כוכבים.

אבדיה שהפך העונה לבורג מרכזי בטרייל בלייזרס ומועמד לערוך בכורה באולסטאר בלוס אנג’לס, מדורג גבוה יותר משחקנים כמו זאיון וויליאמסון (88), פסקל סיאקם (88), פרנץ ואגנר (88), ג’ה מוראנט (87), באם אדבאיו (87), פאולו באנקרו (87), לאורי מרקאנן (87) ורודי גובר (85). כמו כן אבדיה השתווה בציון לג’ואל אמביד ולג’מאל מארי.

בן שרף השתדרג אף הוא בעדכון האחרון ועלה ל-73 (4+) כשהוא מתקרב לדני וולף, לו יש 75 (1-). אגב, השחקן עם הציון הגבוה ביותר בברוקלין הוא, כצפוי, מייקל פורטר ג’וניור (87), שאבדיה מדורג גבוה גם ממנו.

בן שרף (רויטרס)בן שרף (רויטרס)

הדירוג הגבוה של אבדיה מגיע על רקע עדכון נרחב בליגה, שבו נרשמו עליות חדות לכוכבים כמו אנתוני אדוארדס (96), דונובן מיצ’ל (95) וג’יילן בראון (95), לברון ג’יימס ואנתוני דייויס ירדו ל-92.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
