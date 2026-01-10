יום שבת, 10.01.2026 שעה 09:10
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%3688-392433דטרויט פיסטונס
67%3639-391633בוסטון סלטיקס
62%3688-378932פילדלפיה 76'
59%3670-377532ניו יורק ניקס
56%3856-389134טורונטו ראפטורס
54%4103-416035קליבלנד קאבלירס
53%3769-382932מיאמי היט
48%3822-380033אורלנדו מג'יק
48%3968-386533שיקגו בולס
47%4266-425936אטלנטה הוקס
44%3912-381334מילווקי באקס
35%3936-392034שארלוט הורנטס
32%3544-339531ברוקלין נטס
27%4080-375033וושינגטון וויזארדס
18%4110-378134אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%3586-397333אוקלהומה ת'אנדר
68%4017-419434דנבר נאגטס
68%3908-407834מינסוטה טימברוולבס
68%3508-367731סן אנטוניו ספרס
65%3427-368431יוסטון רוקטס
61%3600-355531לוס אנג'לס לייקרס
61%3696-380833פיניקס סאנס
57%3953-407035גולדן סטייט ווריורס
49%4146-408435פורטלנד בלייזרס
38%3948-383134דאלאס מאבריקס
38%3977-390434ממפיס גריזליס
36%4171-399433יוטה ג'אז
36%3727-367233לוס אנג'לס קליפרס
25%4396-412136ניו אורלינס פליקנס
24%4142-374134סקרמנטו קינגס

המהיר בתולדות פורטלנד: הנתון המטורף של דני

אבדיה הפך לשחקן שהגיע הכי מהר ל-1,000 נק', 250 ריבאונדים ו-250 אסיסטים בעונה בקבוצה, בארה"ב התייחסו לדאבל טים של יוסטון נגדו: "טופ 10 בליגה"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה סיפק עוד ערב שממחיש למה הוא הופך לאחד השחקנים הכי מדוברים בפורטלנד, כשהוביל את הבלייזרס לניצחון על יוסטון עם התעלות גדולה ברגעי הקלאץ’ ו-20 נקודות בדרך ל-105:111. אחרי מחצית ראשונה קשה, שבה הרוקטס עשו הכל כדי להוציא אותו מהמשחק, אבדיה התייצב בדיוק בזמן הנכון, לקח אחריות בדקות ההכרעה והיה שותף מרכזי למהפך הדרמטי ברבע האחרון.

ההגנה של יוסטון התמקדה בו בצורה ברורה במחצית הראשונה. “הרוקטס הגיעו למשחק נחושים למנוע ממנו עוד ערב של 40 נקודות ומעלה, ושלחו אליו דאבל-טים אגרסיביים כמעט בכל נגיעה. התוצאה הייתה פתיחה שקטה יחסית: אבדיה לא קלע סל שדה עד הדקה 2:10 של הרבע השני והסתפק ב-6 נקודות בלבד במחצית”, נכתב בארה”ב. למרות זאת, פורטלנד נשארה במשחק, ובמחצית השנייה הסיפור השתנה לחלוטין.

בתקשורת האמריקאית לא הסתירו את ההתלהבות מההשפעה שלו על הדקות המכריעות. נכתב כי דני אבדיה “סוגר את המשחק עם עבודה קשה ואנרגיה”, וכי הוא “מבצע מהלכים שמנצחים משחקים בכל מקום על הפרקט”. פרשנים אף ציינו שהוא נמצא “בטופ 10 בליגה”, בכל הקשור ליכולת להכריע משחקים ברגעי לחץ.

קווין דוראנט מחבק את דני אבדיה (רויטרס)קווין דוראנט מחבק את דני אבדיה (רויטרס)

מעבר להשפעה הישירה על הניצחון, אבדיה רשם גם ציון דרך אישי, כשהפך לשחקן פורטלנד המהיר ביותר העונה שמגיע ליותר מ-1,000 נקודות, 250 ריבאונדים ו-250 אסיסטים בעונה אחת. אבל את הערב הזה הוא יסכם בעיקר כהוכחה נוספת לבגרות שלו: גם כשמנסים לעצור אותו בכוח, הוא מוצא דרך להשפיע, ובקלאץ’ להיות זה שמכריע.

ב’בלייזרס אדג’ ניתחו: “הרוקטס לא התכוונו לתת לפורטלנד לשלוט במשחק בלי תגובה ובלי נקמה. יוסטון החזירה טובה בהגנה כשהיא דבקה בדני אבדיה כמו מעיל רוח של חופי אורגון. הוא לא זז מהם לשנייה. הם פגשו אותו מוקדם בכדרור, ניסו להרחיק אותו מיד ימין וסגרו חזק על זריקות השלוש שלו. הוא מצא מסירות החוצה, והם היו מוכנים לחיות עם זה. אחרי 41 נקודות ביום רביעי, דני סיים הפעם עם 20 נקודות ב-5 מ-15 מהשדה, לצד 6 אסיסטים ו-5 איבודים. עם זאת, הוא הופיע בענק ברבע הרביעי, ויצר מספיק כאוס בשני צדי המגרש כדי להחזיר את פורטלנד מפיגור של 13 נקודות”.

“הרוקטס ניסו להגיע לדני מוקדם, לעצור את הכדרור המהיר לפני שנוצר מומנטום. זה השאיר מסירות פנימה פנויות, כשקלינגן היה יעד תדיר, אך מעבר לכך האט את ההתקדמות של אבדיה. הבלייזרס, לעומת זאת, יצאו על דוראנט מאוחר, כשהוא כבר מוכן לעלות לזריקה. זה היה שיעור מצוין למי שרוצה לראות איך קבוצות NBA מתמודדות בדרכים שונות עם שחקנים עליונים. ומה שלא נאמר בקול: הרוקטס התייחסו לדני באותה רצינות שבה הבלייזרס התייחסו לדוראנט”.

