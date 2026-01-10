קאמבק לאוקלהומה שניצחה בסגל חסר מול ממפיס

ממפיס (22:16) - אוקלהומה (7:32) 117:116

אוקלהומה סיפקה קאמבק מרשים בממפיס, למרות סגל חסר במיוחד, כשהובלה התקפית רחבה אפשרה לה למחוק פיגור גדול במחצית השנייה. ג’יילן וויליאמס היה המצטיין עם 26 נקודות, קנריץ’ וויליאמס תרם 21 נקודות כולל שלשה מכרעת בדקות הסיום, ואג’יי מיטשל הוסיף 23. ארון וויגינס סיים עם 16 נקודות, וביחד החבורה הצעירה של הת’אנדר הציגה רבע שלישי התקפי יוצא דופן עם 61% קליעה מהשדה, ששינה את מומנטום המשחק.

בצד של ממפיס, ג’ארן ג’קסון ג’וניור הוביל עם 23 נקודות ו-7 ריבאונדים, ג’י.ג’י ג’קסון תרם 18 וסנטי אלדאמה הוסיף 15. שתי הקבוצות התמודדו עם חיסורים משמעותיים, כאשר אוקלהומה שיחקה ללא שיי גילג’ס אלכסנדר, צ’ט הולמגרן ואייזיאה הרטנשטיין, בעוד ממפיס המשיכה להסתדר בלי ג’ה מוראנט וזאק אידי. בדקות ההכרעה ההגנה של הת’אנדר הכריעה, עם עצירה קריטית במהלך האחרון, והשלימה ערב אופי מרשים מול יריבה שמתקשה לייצר יציבות בתקופה האחרונה.

מוראנט (רויטרס)

דנבר (13:25) - אטלנטה (21:19) 110:87

אטלנטה פתחה פרק חדש ללא טריי יאנג והציגה משחק קבוצתי מרשים במיוחד מול דנבר, למרות סגל קצר של 9 שחקנים בלבד. ג’יילן ג’ונסון הוביל את ההוקס בעידן החדש עם הופעה דומיננטית של 29 נקודות, 9 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, כשהקבוצה נשענה על יתרון פיזי בצבע ועל לחץ הגנתי אגרסיבי שייצר חטיפות בזו אחר זו. כבר במחצית אטלנטה רשמה 11 חטיפות, נתון מהגבוהים בליגה העונה, והובילה בזכות נקודות במתפרצות ומשחק תנועה חכם.

ברבע האחרון ההוקס העלו הילוך, רצו ליתרון דו ספרתי מוקדם ולא הביטו לאחור, תוך שליטה מוחלטת בקצב. דייסון דניאלס סיפק את הטריפל דאבל הראשון בקריירה עם 17 נקודות, 11 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, וקיטון וואלאס תרם דקות איכותיות מהרוטציה. אטלנטה סיימה עם 31 אסיסטים מול 6 איבודים בלבד וכפתה 19 איבודים על היריבה, נתונים שהמחישו את העליונות הקבוצתית בערב שבו גם ההגנה עמדה במרכז. כעת ההוקס ממשיכים למסע החוץ הבא, כשסי.ג’יי. מקולום וקורי קיספרט צפויים להצטרף לסגל בהמשך.

ניקיל אלכסנדר ווקר וארון גורדון (רויטרס)

בוסטון (13:24) - טורונטו (16:23) 117:125

הסלטיקס שמרו על הבית מול הראפטורס בהרכב חסר, בעיקר בזכות ערב התקפי חד ומאוזן של הקו האחורי. פייטון פריצ’רד הוביל את בוסטון עם 28 נקודות ו-8 אסיסטים, כשג’יילן בראון משלים תרומה רחבה של 25 נקודות, 8 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. בוסטון הציגה קליעה יעילה במיוחד, עם 54% מהשדה ו-14 שלשות, וברבע השלישי מצאה קצב גבוה שהוביל לריצה משמעותית והגדלת הפער.

טורונטו, ששיחקה ללא סקוטי בארנס, ברנדון אינגרם ויעקב פולטל, נשענה על קליעה מבחוץ כדי להישאר בעניינים. אר.ג’יי בארט וג’ייקוב וולטר קלעו 19 נקודות כל אחד, בעוד אימנואל קוויקלי תרם 17 נקודות ו-13 אסיסטים. הראפטורס אף צימקו לקראת הסיום ונשארו בתמונה, אך בוסטון הגיבה ברצף התקפי נוסף שסגר את הסיפור והבטיח לה ניצחון חמישי בשישה משחקים.

בראון מול מרטין (רויטרס)

אורלנדו (18:21) - פילדלפיה (15:21) 103:91

פילדלפיה נשענה על ערב חזק של הכוכבים שלה במשחק שהתאפיין בקליעה חלשה במיוחד מחוץ לקשת. טייריס מקסי הוביל עם 29 נקודות ו-3 חטיפות, למרות פתיחה מהוססת וקליעה לא יציבה משלוש, ג’ואל אמביד תרם 22 נקודות ו-9 ריבאונדים, ופול ג’ורג’ הוסיף 18 נקודות ו-9 ריבאונדים, כש-12 מהנקודות שלו הגיעו במחצית השנייה. בסך הכול שתי הקבוצות יחד קלעו 8 שלשות בלבד מ-57 ניסיונות, נתון חריג שהמחיש את אופי המשחק.

אצל אורלנדו, דזמונד ביין בלט עם 23 נקודות, אנתוני בלאק קלע 21, ופאולו באנקרו רשם שורה סטטיסטית רחבה של 14 נקודות, 11 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. המג’יק שיחקו ללא ג’יילן סאגס וטריסטן דה סילבה, מה שהשפיע על העומק והאינטנסיביות, במיוחד בדקות ההכרעה. מקסי, שנחשב לאחד הקלעים הפוריים בליגה העונה, מצא את הזריקות החשובות ברגעים הנכונים במחצית השנייה, והוביל את פילדלפיה סיקסרס לניצחון חוץ נוסף על חשבון אורלנדו מג'יק.

אמביד (רויטרס)

וושינגטון (10:27) - ניו אורלינס (31:9) 128:107

וושינגטון קיבלה תרומה התקפית מאוזנת, אך שוב התקשתה לעצור יריבה עדיפה, במשחק שבו קיישון ג’ורג’ וטריסטן ווקצ’ביץ’ הובילו את הקוסמים עם 15 נקודות כל אחד. וושינגטון וויזארדס שיחקה ללא טראי יאנג, שנרכש בטרייד והחמיץ את ההתמודדות בשל בעיות בשריר הארבע ראשי ובברך, אך נכח על הספסל וזכה לתשואות מהקהל עם הצגתו. אלכס סאר תרם 14 נקודות, אך הסתפק בריבאונד אחד בלבד, ובסך הכל שבעה שחקנים של וושינגטון הגיעו לדו ספרתי.

מנגד, ניו אורלינס פליקנס נשענה על הופעה מרשימה של הרוקי קווין, שחזר לאזור וושינגטון והצטיין עם טריפל דאבל של 14 נקודות, 16 ריבאונדים ו-12 אסיסטים, שיאי עונה בריבאונדים ובאסיסטים. ג’רמיה פיירס הוסיף 21 נקודות, והפליקנס שלטו בצבע עם יתרון משמעותי בנקודות מהפנים, לצד 53% קליעה מהשדה. גם ניסיון קאמבק של וושינגטון ברבע האחרון לא הספיק, לאחר ריצה התקפית נוספת של האורחים שסגרה את המשחק.