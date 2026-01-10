11 נקודות לדני וולף בהפסד של ברוקלין לקליפרס

ברוקלין קיבלה הלילה הצצה מעודדת מדני וולף, אך זה לא הספיק כדי למנוע הפסד ביתי ברור ללוס אנג'לס קליפרס, שניצחה 105:121 ושלטה במשחק כמעט לכל אורכו. הקליפרס הכתיבו קצב מהפתיחה, פתחו בפער דו ספרתי מוקדם ולא אפשרו לנטס להפוך את ההתמודדות לתחרות אמיתית.

וולף, ששוב קיבל דקות מהספסל, ניצל היטב את ההזדמנויות שלו בעיקר ברבע האחרון, כאשר המשחק כבר הוכרע. הגבוה הציג ערב יעיל במיוחד, קלע 3 מ-5 מעבר לקשת ו-4 מ-8 מהשדה, סיים עם נקודות בדו ספרתי והוסיף גם 6 ריבאונדים, אסיסט, חטיפה וחסימה ב-18 דקות. מעבר למספרים, הוא הפגין ביטחון התקפי ויכולת לתרום בכמה אספקטים, בדרך להופעה דו ספרתית שביעית שלו ב-NBA.

לצד ההבלחות של וולף, ברוקלין התקשתה להתמודד עם האיכות והעומק של האורחים. ג'יימס הארדן העניש פעם אחר פעם, בין אם בסיומות בצבע ובין אם בקריאת משחק חכמה מול חילופים, והוביל ריצה מוקדמת שפתחה פער משמעותי. גם כשברוקלין ניסתה לחזור בתחילת המחצית השנייה, הקליפרס ידעו לעצור את המומנטום ולשמור על יתרון בטוח עד הסיום.

דני וולף (רויטרס)

הרוקי יגור דיומין המשיך להראות ניצוצות עם משחק נוסף בספרות כפולות, אך בערב שבו הקליפרס פגעו באחוזים גבוהים ושלטו בריבאונד, זה לא הספיק. מנגד, מייקל פורטר ג'וניור חווה ערב לא פשוט מחוץ לקשת, מה שפגע ביכולת של הנטס לצמק את הפערים.

בסיכומו של דבר, זה היה משחק שבו ברוקלין שוב שילמה מחיר על פתיחה רכה ועל פערי איכות, אך מבחינתה יכולה לצאת עם נקודת אור בדמות ההתקדמות של דני וולף, שממשיך לבסס את מקומו ברוטציה ולספק תרומה יציבה גם במשחקים פחות פשוטים. הנטס ינסו להתאושש כבר במשחק החוץ הקרוב, בתקווה לתרגם את התרומה האישית של וולף גם להשפעה קבוצתית רחבה יותר.