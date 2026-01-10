הכי דרמטי שיש: סוסיאדד גברה על חטאפה

לאחר שהמשתתפות בסופר קופה שיחקו את משחקן במחזור ה-19, הוא נפתח לשאר הקבוצות אתמול (שישי), כאשר ריאל סוסיאדד גברה בצורה דרמטית 1:2 על חטאפה.

המשחק נפתח טוב עבור החבורה מחבל הבאסקים, לאחר שבדקה ה-36 ברייס מנדס העלה אותם ליתרון. תוצאת המשחק נשמרה עד הדקה ה-90, אז קאייחון כבש עבור היריבה וקבע שוויון. נגמר? לא אם שאלתם את יון אראמבורו, שכבש בדקה ה-96 עמוק בתוך תוספת הזמן והעניק ניצחון לקבוצתו.

בעקבות שלוש הנקודות, שתי הקבוצות צמודות כעת בטבלה כאשר לכל אחת מהן 21 נקודות במאזנה. סוסיאדד רושמת שלושה משחקי ליגה רצופים ללא הפסד, בעוד חטאפה חזרה להפסיד לאחר תוצאת תיקו במחזור הקודם.