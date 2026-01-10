ריאל תציע לאמבפה לשחק עם זריקה נגד כאבים

קיליאן אמבפה כבר בג’דה. כמעט 48 שעות לפני הגמר הוא נחת, והוא רעב לכדורגל. בשעות הערב המאוחרות אמש, הוא הגיע לערב הסעודית. המסע נמשך מעט יותר מחמש שעות והתבצע במטוס פרטי. בין המלווים שלו היו, בין היתר, הפיזיותרפיסטים הקבועים שלו, שגם הם אנשי המועדון, ועוקבים מקרוב אחרי הברך השמאלית שלו, שמעוררת דאגה לקראת הקלאסיקו. “קיליאן מרגיש טוב ורוצה לשחק. הוא הולך לנסות. והוא כבר על אדמה יציבה”, נכתב ב’אס’.

התוכנית ברורה: היום אימון מלא עם הקבוצה. האימון יתקיים בשעה 19:00 שעון ישראל במתחם המלך עבדאללה, שם הקבוצה מתאמנת מאז יום שלישי האחרון. שם תיבחן הכשירות שלו באמצעות תרגילים בקצבים שונים, בעוצמות משתנות ועם דרגות מגע שונות. זה יהיה מבחן אמיתי. “שום דבר עדיין לא סגור, אבל אמבפה רוצה לשחק. והטיסה בת חמש השעות שלו מוכיחה זאת”, בטוחים בספרד.

עם זאת, ב'לאקיפ' מצביעים על תמונה מעט שונה ומדווחים שריאל מדריד מאוד רוצה שהכוכב ישחק והציעה לו לעשות זאת עם זריקה נגד כאבים, כשעל פי התקשורת הצרפתית דווקא השחקן עצמו מעדיף להימנע מסיכונים. קיים אף סיכוי שיפתח נגד ברצלונה ואז ינוח מול אלבסטה ולבאנטה.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

הכוכב צייץ: “Salam Alaikoum, Saudi Arabia”. בלילה הצטרף לשאר השחקנים במלון ג’דה הילטון היוקרתי, על חופי הים האדום. אמבפה יכול היה לטוס מוקדם יותר הבוקר ולהתאמן היום עם חבריו, אך במועדון בחרו בגישה דיסקרטית יותר. הוא התאמן אמש במדריד, באימון עטוף בסודיות. לאחר מכן פנה לשדה התעופה, אל מטוס פרטי שהטיס אותו לערב הסעודית.

הכאב ממנו סובל החלוץ הוא בברך השמאלית. הכול התחיל ב-7 בדצמבר, מול סלטה ויגו, המשחק שלפני ההתמודדות מול מנצ’סטר סיטי, שאותה החמיץ. מאז, אמבפה משחק עם אי נוחות. הוא אובחן כסובל מנקע. במועדון המליצו לו לנוח לאחר החגים, ולכן הוא לא שיחק בדרבי. משחק היה כרוך בסיכון רציני. נוכחותו בגמר הייתה מוטלת בספק, ובשלבים מסוימים אף נראתה כבלתי סבירה. אך התחושות בימים האחרונים היו טובות, ויש לו סיכוי. “הוא רוצה לנסות”, מבטיחים בספרד.

ועל הכף מונח משהו מיוחד באמת: הקלאסיקו. זה גמר, תואר מונח על השולחן. וכשהרגע הזה הגיע, אמבפה היה שם וסיפק את הסחורה. בעונה שעברה הוא כבש בכל ארבעת הגמרים של ריאל מדריד: הסופר קאפ האירופי, שהיה גם משחק הבכורה שלו, הגביע הבין-יבשתי, הסופר קאפ הספרדי וגמר גביע המלך. בכל אחד מהם הטביע חותם בדמות שער.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

ויש גם משחק נוסף שאפשר לכנותו גמר, אף שלא היה כזה רשמית, בלי להגזים: הקלאסיקו בליגה במונז'ואיק. לכמה דקות, עם שלושער ושער שנפסל, אמבפה גרם לכולם להאמין, גם על ההר הקסום, שהאליפות אפשרית. הצרפתי מצא את הרשת בשמונה מתשעת הגמרים האחרונים שבהם שיחק עם פ.ס.ז', ריאל מדריד או הנבחרת, כולל שלושער מול ארגנטינה בגמר המונדיאל האחרון. זו אמירה רצינית.

ולא לשכוח שאמבפה הוא אחד הסיוטים של ברצלונה. הוא כבש 12 שערים ב-9 משחקים מול הכחולים-אדומים. לפי נתוני Transfermarkt, לאף שחקן שכבש לפחות שבעה שערים מול בארסה אין ממוצע טוב יותר. ורק כריסטיאנו (20 שערים) ובנזמה (16) הם השחקנים הפעילים היחידים שכבשו יותר שערים נגד ברצלונה.

ריאל מדריד עברה את היעדרותו של אמבפה בקלות יחסית. כל קבוצה הייתה סובלת בלי כוח ההתקפה של כוכב כמו הצרפתי. יש לו 29 שערים העונה, כשעוד לא הגענו לאמצע. אבל חבריו לקבוצה באמת התעלו, ושחררו את מלוא הפוטנציאל מול בטיס ואתלטיקו. שלושער של גונסאלו, שער בכורה בקבוצה הראשונה של ראול אסנסיו, שערי בכורה העונה לפראן גארסיה ולפדריקו ואלוורדה, ועוד אחד לרודריגו, שנמצא בכושר הטוב ביותר שלו בשנה האחרונה.

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

זה כבר כמעט מסורת שכל גמר הוא חוויה מייסרת עבור אמבפה, אינטנסיבית כמו השערים שלו. זהו הגמר השלישי שבו הוא מגיע עם סימן שאלה גדול מאז שהצטרף לריאל מדריד. בעבר הוא היה בספק גם לפני הגביע הבין-יבשתי וגם לפני גמר גביע המלך. הוא טס לדוחא לאחר שהחמיץ את משחק הליגה הקודם מול ראיו וייקאנו בגלל פציעה בשריר הירך ברגל שמאל. הוא פתח בהרכב, אך אנצ'לוטי החליף אותו סביב הדקה ה-60, לאחר שכבר כבש שער ובישל אחד נוסף.

בגמר גביע המלך הסיפור התהפך. הוא החמיץ את שני המשחקים שקדמו לו, מול אתלטיק בילבאו וחטאפה, בשל נקע בקרסול שמאל, ואנצ'לוטי השאיר אותו בתחילה על הספסל. אך בפיגור 1:0, האיטלקי הכניס אותו אחרי ההפסקה, וקיליאן, כפי שעשה ימים לאחר מכן בליגה במונז'ואיק, נתן לאוהדים תקווה לקאמבק שהתממש, אך בסופו של דבר לא הושלם (ריאל מדריד אף עלתה ל-1:2 משער של טשואמני). המשחק מחר יכול לשנות הכל. הוא יכול להיות נקודת מפנה לעונה.