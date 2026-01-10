"רונאלדו מנהיג ברשתות - וממורמר וציני במגרש"

בתקשורת הסעודית נשמעת בימים האחרונים ביקורת חריפה כלפי כריסטיאנו רונאלדו, כאשר הדגש הוא על התנהלותו במגרש לעומת ההתנהלות מחוצה לו. בערב הסעודית טוענים שקיים פער בין דמותו על הדשא לבין המסרים שהוא משדר ברשתות החברתיות: “ממורמר וציני על הדשא ומנהיג ברשתות. 2 הפנים של כריסטיאנו שעליהם אל נאסר וכוכביה משלמים מחיר כבד”, ביקרו בתקשורת הערבית.

“כרגיל, כשאחד מכוכבי אל נאסר עושה טעות במשחקים, הראשון שמגיב בלגלוג הוא כריסטיאנו רונאלדו”, נכתב. “זה מה שקרה במשחק שבו הקבוצה הפסידה לאל קאדסייה, כאשר השוער נוואף אל-עקידי ביצע טעות”. לפי התיאור, “המצלמות הראו את אל-עקידי מנסה להתנצל בפני חבריו, וזה היה הרגע שבו היה זקוק לתמיכה חזקה מקפטן הקבוצה, כריסטיאנו רונאלדו”. עם זאת, “פניו של רונאלדו שידרו לגלוג וחוסר שביעות רצון, מבלי לתמוך בחברו לקבוצה כפי שנדרש, למרות שמדובר בטעות לא מכוונת”.

הביקורת החריפה נמשכת: “למרות הניסיון העצום של רונאלדו, הוא לא התמודד נכון עם הסיטואציה. אל-עקידי היה זקוק לעידוד כדי להישאר מרוכז ולהציל את המשחק, אך בפועל הוא ספג גם את השער השני, שנכבש על ידי נאנדס”. ובהמשך נכתב: “זה לא חדש. בכל פעם ששחקן אחר טועה, התגובות של רונאלדו אינן הולמות, בין אם בלגלוג ובין אם בהבעת כעס. ובאותו זמן, גם רונאלדו עצמו מחמיץ מצבים קלים ועושה טעויות, ואף שחקן אינו מפגין כלפיו תרעומת, אלא כולם תומכים בו”.

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

במקביל, בתקשורת הסעודית הדגישו את הפער בין המגרש לרשתות החברתיות: “רונאלדו המתין עד להפסד של אל נאסר ולהגדלת הפער מאל הילאל, ואז הציג ברשתות החברתיות את הצד האחר שהיה צריך להראות על הדשא”. צוטט הפוסט שפרסם: “המאבק הזה עדיין לא נגמר, נמשיך לעבוד ונקום יחד”, מסר שנועד, לדבריהם, “להניע את השחקנים אחרי ההפסד”. עם זאת נכתב במפורש: “עדיף היה שהתמיכה הזו תגיע מהקפטן על המגרש, במיוחד לשוער שהיה זקוק לה, ולא תגובה שגרמה לו להרגיש שעשה טעות ענקית”.

גם עיתונאי סעודי, החבר באיגוד תקשורת הספורט במדינה, הצטרף לביקורת בציטוט חריף: “כריסטיאנו רונאלדו, מה שקורה לאל נאסר נגרם בחלקו מהשתיקה שלך ומהכישלון שלך לדרוש את זכויות המועדון. כל הקבוצות שמתחרות מול אל נאסר מקבלות יותר תמיכה ויש להן סגל רחב יותר מהקבוצה שאתה הקפטן שלה. תדרוש, תדרוש, ותסיר את הדמויות החלשות והמהססות בתוך המועדון. קח שליטה על המועדון ותנהל אותו עם המנטליות והנחישות הפורטוגלית”.