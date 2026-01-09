יום שבת, 10.01.2026 שעה 00:10
4111-5515באיירן מינכן1
3315-2916בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2633-3316איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

בדקה ה-96: דורטמונד חזרה ל-3:3 עם פרנקפורט

כמו נתניה והפועל ירושלים: הצהובים ספגו בדקה ה-92 והיו בדרך להפסד, צ'וקואמקה חילק את הנקודות. החדשות הרעות: באיירן תוכל לברוח לפער דו ספרתי

|
שלוטרבק במאבק (IMAGO)
שלוטרבק במאבק (IMAGO)

דורטמונד סיימה הערב (שישי) ב-3:3 דרמטי מול פרנקפורט במשחק שפתח את המחזור ה-16 בבונדסליגה. דורטמונד אמנם נמנעה מהפסד ברגע האחרון, אך שוב איבדה נקודות יקרות, וכעת עומד מאזנה על 33 נקודות, שמונה פחות מבאיירן מינכן שלה גם משחק חסר. הדרמה שקיבלנו בתוספת הזמן הייתה דומה לזו שהתרחשה בצהריים בליגת העל בין מכבי נתניה להפועל ירושלים.

דורטמונד עלתה ליתרון בדקה ה-10, כשמקסימיליאן בייר הגיע לכדור רוחב של יוליאן ריירסון בתוך הרחבה ובעט במדויק לפינה הימנית התחתונה, 0:1. פרנקפורט השוותה בדקה ה-22 לאחר פנדל שביצע סהרו גיראסי, וקאן אוזון הכניע את גרגור קובל וקבע 1:1, תוצאה שנשמרה עד ההפסקה.

בדקה ה-68 החזירה דורטמונד לעצמה את היתרון, כשפליקס אנמצ'ה ניצל ריבאונד מחוץ לרחבה ושיגר בעיטה שטוחה נהדרת שפגעה בקורה ונכנסה פנימה, 1:2. פרנקפורט חזרה בדקה ה-71, כאשר ארנוד קלימואנדו מואינגה שחרר את יונס אבנותאליב, שהקפיץ בקור רוח מעל השוער והשווה ל-2:2.

גיראסי מאוכזב (IMAGO)גיראסי מאוכזב (IMAGO)

בדקה ה-96, עמוק בתוספת הזמן, הגיעה הדרמה לשיאה. קרני צ'וקואמקה התרומם נהדר לכדור רוחב והצליח לנגוח מזווית קשה, כשהכדור פוגע בעמוד השמאלי ונכנס פנימה, שער שקבע 3:3 דרמטי.

השער נבדק ב-VAR בחשד לנגיעת יד במהלך שהוביל אליו, אך השופט דניאל שלגר הצביע לבסוף על מרכז המגרש ואישר את השוויון, בעוד שחקן דורטמונד יצא לחגוג בטירוף.

