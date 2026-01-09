היסטוריה לברהים דיאס, מרוקו עלתה לחצי הגמר

נבחרת מרוקו העפילה הערב (שישי) לחצי גמר אליפות אפריקה לאחר ניצחון 0:2 על קמרון, והמשיכה מסע מרשים בטורניר. שער היתרון הגיע בדקה ה-26 מרגליו של ברהים דיאס, שהמשיך את הרצף האישי ההיסטורי שלו, ואילו את השער השני כבש ישמעאל סייברי בדקה ה-74. בחצי הגמר תפגוש מרוקו את המנצחת במפגש בין אלג'יריה לניגריה.

ברהים דיאס רשם הישג חסר תקדים בתולדות אליפות אפריקה. הוא הפך לשחקן הראשון מאז אוסיי קופי ב-1968 שכובש בכל אחד מחמשת המשחקים הראשונים בטורניר, ולמעשה לשחקן היחיד בכל ההיסטוריה של גביע אפריקה, מאז 1957 ועד 2025, שכבש בחמישה משחקים רצופים באותה מהדורה.

דיאס מצא את הרשת בכל שלושת משחקי שלב הבתים, המשיך לכבוש בשמינית הגמר, וכעת עשה זאת גם ברבע הגמר, הישג שהופך אותו גם לשחקן היחיד ב-57 השנים האחרונות שעומד בנתון הזה.

ברהים דיאס (IMAGO)

שערו של דיאס הגיע לאחר מצב נייח, כאשר מרוקו ניצלה שוב חוסר סדר בהגנת קמרון. נגיחה של איוב אל כעבי הוסטה ברחבה, ודיאס היה במקום כדי לדחוק את הכדור לרשת ולשלוח את אוהדי מרוקו לחגיגות.

בדקה ה-74 סגר ישמעאל סייברי את הסיפור לאחר מהלך נוסף מהאגף, כשהשתלט על כדור ברחבה ושיגר בעיטה חזקה ומדויקת שקבעה 0:2. מרוקו ממשיכה להיראות יציבה ובטוחה, עם כוכב שנכנס לדפי ההיסטוריה, וחולמת עכשיו על מקום בגמר.