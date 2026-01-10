"השאלה באיזה אגף": סולומון צפוי לפתוח בהרכב

פיורנטינה מגיעה למחזור ה-20 בסרייה א’ לאחר תיקו מתוק-מריר מול לאציו באולימפיקו, וכעת היא מתכוננת למפגש מול מילאן באצטדיון ארטמיו פרנקי בפירנצה מחר (ראשון) ב-16:00, שידור חי בערוץ ONE2. הרוסונרי מגיעים אחרי תיקו ביתי 1:1 מול גנואה, תוצאה מאכזבת במיוחד לאור מצבם בטבלה. מנגד, הוויולה נמצאים במגמת עלייה ושואפים להמשיך את הרצף החיובי שבו פתחו את 2026.

פאולו ואנולי נוטה לעלות במערך 4-4-2 מול מילאן, עם דויד דה חאה בשער והגנה שתכלול את אותם שחקנים שפתחו מול לאציו, אם כי המאבק בין גוזנס לרניירי על עמדת המגן השמאלי עדיין פתוח. במרכז הקישור צפויים לפתוח מנדראגורה ופאג’ולי, פאריזי יוצב באגף ימין, ומנור סולומון צפוי לפתוח לראשונה נאבק על מקום בהרכב באגף שמאל. בחלק הקדמי צפוי חזרתו של הצמד קין-גודמונדסון להרכב הפותח.

בתקשורת האיטלקית התייחסו בהרחבה לאפשרות שסולומון יפתח לראשונה בהרכב, וציינו: “מנור סולומון עשוי לערוך את הופעת הבכורה שלו בהרכב של פאולו ואנולי. השאלה המרכזית היא האם יוצב באגף שמאל, שבו היה מעורב בצורה משמעותית כשבישל את שער הניצחון של מויזה קין, או שיוסט לאגף ימין, שם הופעתו הקודמת הייתה פחות משכנעת”.

מנור סולומון (IMAGO)

ההרכב המשוער באיטליה (צילום מסך)

עוד נכתב בניתוחים סביב המשחק: “ההחלטה לגבי סולומון אינה בהכרח מי מתאים יותר לעמדה מסוימת, אלא מי פחות מתאים לעמדה האחרת. גודמונדסון מחזיק בניסיון באגף ימין, אך התקופה האחרונה שלו אינה טובה, ולכן ייתכן שעדיף לשמור עליו בצד המוכר. במקביל, שילוב של שחקנים התקפיים באגף שמאל עלול לפגוע ביציבות ההגנתית, סוגיה שמלווה את פיורנטינה לאורך העונה”.